Aus Vortrag wurde Messe mit 25 Ausstellern

Eine Frau mittleren Alters, die in einer größeren Gruppe von Bekannten offen über ihre Wechselbeschwerden plauderte, war der Anstoß für Michaela Wildling, einen Vortrag über Frauengesundheit in Stockerau zu halten. Die Idee wurde von Bürgermeisterin Andrea Völkl begeistert aufgenommen. Im Laufe der Gespräche wurde aus dem geplanten Vortrag eine zweitägige Veranstaltung im Z2000 mit vielen motivierten Mitwirkenden und Besuchern.

„Den ganzheitlichen medizinischen Ansatz den Stockerauerinnen näherzubringen und der Seele mehr Platz einzuräumen“, waren die Beweggründe von Initiatorin Wildling. Neben der Schulmedizin haben auch über Jahrhunderte erfolgreich erprobte Ansätze der traditionellen chinesischen oder europäischen Medizin ihre Berechtigung. Auch wenn die allgemeine Entwicklung in die richtige Richtung weist, berücksichtigt die Schulmedizin die Seele noch zu wenig, findet die Initiatorin.

Wildling: Medizin muss Bedürfnisse stärker berücksichtigen

Nach wie vor ist die Medizin männlich dominiert: Wichtig ist für Wildling daher auch, dass die unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnisse von Frauen und Männern in der Medizin zukünftig stärker berücksichtigt werden.

Den Besucherinnen (auch einigen Besuchern) wurde ein umfangreiches Programm bei freiem Eintritt geboten. Auf unterschiedlichste Weise konnte sich das Publikum den Aspekten der körperlichen und psychisch-mentalen Gesundheit nähern. So gab es eine Messe mit über 25 Ausstellern, von denen der größte Teil in Stockerau beheimatet ist.

Gewalt gegen Frauen: Mit „StoP“ Bewusstsein schaffen

Weiters wurden verschiedene Workshops angeboten. Darin wurden Themen wie zum Beispiel Beckenbodentraining, Atemübungen bis hin zur Selbstmassage behandelt. Auch der Problematik der Partnergewalt gegen Frauen wurde Platz gegeben. Das Team um Projektkoordinatorin Mona Naderer von „StoP“ (Stadtteile ohne Partnergewalt) möchte mehr Bewusstsein in der Nachbarschaft von betroffenen Frauen schaffen. Die Devise ist: Nicht wegschauen, sondern wahrnehmen - und den Kontakt zur Frauen-Helpline oder zur Polizei suchen.

Gut von den Besuchern angenommen wurden auch die unterschiedlichen Fachvorträge. Das sehr präsente Thema Stress wurde gleich in zwei Referaten aufgegriffen. Während es am Freitag im Beitrag von Gabriele M. Hochwarter um das weibliche Stressoren-Management ging, widmete Jürgen Kasper am Samstag seinen Vortrag dem gestressten Darm und den Auswirkungen auf den gesamten Körper.

Neu in Stockerau: Beckenbodentraining mit elektromagnetischen Impulsen

Universitätsprofessor Martin Imhof sprach zum Thema „Fertilität und Alter“: Leider werden bei diesem Thema die betroffenen oft Frauen allein gelassen, sagt er. Viele Männer verweigern die Untersuchung, obwohl auch beim „starken“ Geschlecht die Fruchtbarkeit bereits ab dem 30. Lebensjahr nachlässt.

Die verschiedenen Aussteller deckten ein breites Themenspektrum ab. Es wurde ein Sehtest angeboten, man konnte Stützstrümpfe in modernem Design erwerben oder an einer Bachblütenberatung teilnehmen. Kräuterexperten, Wasseraufbereitung, Yoga, Heilmassage, Physiotherapie, Fußpflege oder Ayurveda rundeten das Programm ab. Neu in Stockerau ist unter anderem ein innovatives Beckenbodentraining durch elektromagnetische Impulse für Frauen und auch Männer jeden Alters.

Herzdruckmassage und ein Tanz in die Lebensfreude

Vertreten war selbstverständlich auch das Rote Kreuz. Dort konnte man den Blutdruck oder auch den Blutzuckerspiegel messen lassen. Wer selbst aktiv werden wollte, stellte sein Können bei der Herzdruckmassage an einer Puppe unter Beweis.

Abgerundet wurde das abwechslungsreiche Programm, das die Initiatorin Wildling gemeinsam mit der Stadtgemeinde Stockerau zusammenstellte, mit einem Bewegungsworkshop unter dem Motto „Tanz in die Lebensfreude“.

