Im Rahmen des Events "Frauenpower im G3" werden im Gerasdorfer Einkaufszentrum innovative Gründerinnen aus Österreich vor den Vorhang geholt. Sie präsentieren ihre Labels, ihre Visionen, ihre innovativen Produkte und zu zeigen, was sie draufhaben.

Geboten werden regionale Labels aus dem Female-Empowerment-Netzwerk Commonground Club, die nachhaltig produzieren und ihr Augenmerk auf Qualität und Details legen: Marken wie Blanche, La Rose Vienne, Montreet, Saborka und viele mehr präsentieren ihre Mode-, Schmuck-, Beauty-, Food- und Lifestyleprodukte. Jede Powerfrau erzählt so ihre eigene Geschichte und Vision.

Für den perfekten Shopping-Sound und die richtigen Vibes sorgt DJ James Illusion. Bei einem Shoppingtrip bei der Mall Demo Zone kann man sich zum professionellen Haarstyling mit den neuesten Technologien und Haarpflegegeräten von Dyson beraten und verwöhnen lassen. Es gilt die Devise: First come, first served!

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden