Korneuburgs SPÖ-Bezirksvertreter fordern „Halbe Halbe“

Gefordert wird, dass sich Frauen und Männer die bezahlte und unbezahlte Arbeit fair teilen sollen. Viele Frauen finden sich nach der Geburt des ersten Kindes in kürzester Zeit wieder in alten Rollenmustern. „Damit wir in der Gleichstellung vorankommen, muss sich rasch etwas ändern. Es braucht gute Gesetze. Die skandinavischen Länder zeigen, dass Halbe Halbe möglich ist. Wir sind in Österreich noch weit davon entfernt“, erklärt die designierte Bezirksfrauenvorsitzende Patricia Katsulis. „Wir wollen zeigen, wie es gerechter gehen könnte und warum davon alle profitieren.“

Die SPÖ denkt an eine Vier-Tage-Woche, damit mit einer Arbeitszeitverkürzung mehr Frauen Vollzeit arbeiten können. Gefordert wird, dass die verpflichtende Väterkarenz von der Ausnahme zur Regel wird. Die Einführung der vollen Transparenz bei Löhnen und Vermögen soll Diskriminierung in der Bezahlung zurückdrängen. Und: Jede Steuermaßnahme muss laut SPÖ auf ihre unterschiedliche Wirkung auf Frauen und Männer überprüft werden, weil zum Beispiel die Abschaffung der Kalten Progression - wie Berechnungen des Budgetdienstes des Parlaments ergeben haben - unterschiedliche Wirkung auf Frauen und Männer hat.

