Bankomaten geknackt: Angeklagter gewinnt Katz-und-Maus-Spiel

Vor Richter Helmut Neumar musste ein 54-jähriger Serbe am Korneuburger Straflandesgericht zuletzt auf der Anklagebank Platz nehmen. Der Mann soll mit sechs Einbruchsdiebstählen bei Bankomaten aus dem vergangenen Jahr in Verbindung stehen. Er soll Teil einer serbischen Gruppierung gewesen sein, die sich hauptsächlich auf das Aufbrechen von Geldautomaten mit einem Winkelschleifer spezialisiert haben soll. An den Tatorten in Gerasdorf sowie im Burgenland war die Bande jedoch nur einmal erfolgreich: Im Burgenland machte sie sich mit 95.000 Euro aus dem Staub.

Von Anfang an versuchte Neumar, den serbischen Staatsangehörigen durch verzwickte Fragestellungen aus der Reserve zu locken. Der Angeklagte beschränkte seine Antworten jedoch meistens auf das Mindeste. Immer wieder sprang ihm sein Strafverteidiger Slavisa Zezelj zur Seite.

Das Mysterium um Herrn A.

Im Laufe des Prozesses warf die Staatsanwaltschaft neben dem Bestehen einer angeblichen Scheinfirma in der Slowakei auch Interpol-Fahndungen in den Raum, in denen von einer Tätergruppe die Rede ist, die nach dem gleichen Schema wie in Gerasdorf und dem Burgenland bereits Geldautomaten geknackt hat. Immer wieder konnte sich der Serbe aber aus den verbalen Klammergriffen der Staatsanwaltschaft herauswinden.

Richter Helmut Neumar Foto: NÖN-Archiv

Als Neumar dem 54-Jährigen jedoch ein Bild zeigte, auf dem er mit einem gewissen Herrn A. bei der Einreise nach Österreich zu sehen war, schien sich im ersten Moment der Kreis zu schließen. Schließlich fand man an einem der Tatorte die DNA-Spuren des dem Angeklagten wohl nicht unbekannten Herrn A.

Der Verdächtige sagte jedoch aus, dass er Herrn A. nur kenne, da sie in der gleichen Stadt aufgewachsen sind. Sie haben die Grenze zwar gemeinsam überquert, anschließend hätten sich die Wege der beiden aber wieder getrennt. Er selbst sei in Österreich gewesen, um Kooperationspartner für seine slowakische Baufirma zu finden.

LKA spricht von außergewöhnlichen Zufällen

In Folge wurde jeweils ein Vertreter des Landeskriminalamts (LKA) Niederösterreich und des LKA Burgenland in den Zeugenstand gerufen. Beide berichteten davon, dass sich die Bankomat-Coups immer nur exakt in dem Zeitraum zugetragen hatten, in dem der 54-jährige Serbe gemeinsam mit seiner Mitfahrgesellschaft - Herrn A. - im Land war.

Dies sei auch bei den Interpol-Fahndungen der Fall gewesen. In den Monaten, in denen die beiden nicht im Land oder nicht auf freiem Fuß waren, sei es laut den Polizeibeamten in dieser Causa „vollkommen still“ gewesen. Zudem scheint die Einbruchsmethode mit dem Winkelschleifer das Markenzeichen der serbischen Bankomat-Bande zu sein. Laut den LKA-Beamten sei die Benutzung von Sprengstoff die gängigere Variante für solche Diebstähle.

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold

Auch der Fakt, dass der Angeklagte über ein halbes Jahr lang in Österreich in Untersuchungshaft war, jedoch stets eine Aussage verweigerte, wirkte bei der Verhandlung auf alle Anwesenden suspekt. „Stellen Sie sich vor, dass Sie als Unschuldiger hopsgenommen werden und über all die Monate hinweg nichts sagen. Wer macht denn so was?“, machte Staatsanwalt Peter Zimmermann auf diesen Umstand aufmerksam.

An dieser Stelle knüpfte Strafverteidiger Zezelj jedoch mit seinem Plädoyer an: „Es gibt keinen einzigen handfesten Beweis, der gegen meinen Mandanten spricht. Man kann nur festhalten, dass er mit dem Mittäter die Grenze übertreten hat. Alles andere sind bloß Mutmaßungen und keine eindeutigen Beweise.“

Bei der Urteilsverkündung folgte Neumar dieser Erklärung. Logisch betrachtet sei es zwar wahrscheinlicher, dass der 54-Jährige Teil der serbischen Bande sei. Laut dem Richter reiche dies jedoch nicht für einen klaren Schuldspruch. Als Urteil gab es somit einen Freispruch samt Enthaftung für den Angeklagten.

