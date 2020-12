Die Stadt Korneuburg sucht helfende Hände für die anstehenden Corona-Massentestung.

"Die Corona-Pandemie fordert unser Land seit Monaten und stellt uns immer wieder vor neue unbekannte Aufgaben, die mit viel Einsatz und Engagement gelöst werden müssen", ersucht Bürgermeister Christian Gepp um Mithilfe.

Konkret gesucht werden Helfer (ausgenommen Risikogruppen), welche mit oder ohne medizinischen Background wertvolle Aufgaben für eine bestmögliche Abwicklung der Testungen leisten können.

Die Massentestungen in Korneuburg finden am 12. und 13. Dezember statt. Zu folgenden Zeitfenstern werden noch Unterstützer gebraucht:

Samstag, 12. Dezember: 07.00 – 13.00 Uhr

und 12.30 – 18.30 Uhr sowie

Sonntag, 13. Dezember: 07.00 – 13.00 Uhr

12.30 – 18.30 Uhr

Die Teststraßen befinden sich in der Guggenbergerhalle (Eingang über Laaerstraße), in der AHS Korneuburg (Liese-Prokop-Straße 1) und in der Werfthalle 55 (Am Hafen 6).

Anmelden kann man sich beim Bürgerservice unter 02262/ 770 DW411, DW412 oder DW415 oder per E-Mail buergerservice@korneuburg.gv.at.

Eine private Haftpflicht- und Unfallversicherung wurde abgeschlossen. Helfer erhalten zehn Euro pro Stunde, die Mediziner bzw. Probennehmer bekommen 20 Euro in der Stunden. "

Korneuburg hat in den vergangenen Monaten Stärke und Zusammenhalt bewiesen. Bitte unterstützen Sie uns auch jetzt bei der Abwicklung der Massentestungen, jede helfende Hand ist willkommen", appelliert Gepp.