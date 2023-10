Vandalenakte nehmen überhand: Gemeinde überlegt Videoüberwachung

Wer in letzter Zeit mit offenen Augen durch den Bezirk Korneuburg gefahren ist, hat es wahrscheinlich schon bemerkt: viele öffentliche Flächen sieht man mit Symbolen, Schriftzügen oder die Farben von den zwei großen Wiener Fußballvereinen unfreiwillig verziert. Seien es Straßenbrücken, Verkehrsschilder oder öffentliche Einrichtungen, in den vergangenen Wochen blieb wenig verschont und mancherorts wechselten die Beschädigungen sogar im Tagestakt die Farben, von violett zu grün und wieder zurück.

Ganz besonders hat der fußballmotivierte Vandalismus Bisamberg getroffen. Seit etwa acht Wochen leidet vor allem der Sport- und Freizeitpark besonders stark darunter. Kaum ein Sportgerät, Stromkasten oder eine Sitzgelegenheit ist noch in normalem Zustand, sondern „erstrahlt“ meist in violett-weiß oder mit wirren Graffitis oder Fanstickern. Doch dabei blieb es nicht: Auf den Grünflächen vor dem Freizeitzentrum wurde mit Pkws und Mopeds Unwesen getrieben, Furchen wurden in die Wiese gedriftet und somit der Boden zerstört.

Höhepunkt der Serie von Vandalenakten war bis dato die neue Radwegbeschilderung, die nach nur einem Tag in Betrieb bereits komplett von Stickern und Beschädigungen übersät war. Die Gemeinde hat bereits einen Online-Aufruf gestartet und hofft auf Hinweise. Im Bisamberger Gemeinderat wurde sogar das Thema einer Videoüberwachung thematisiert. „Wir werden dieses Thema mit einer Nulltoleranzpolitik behandeln“, so Bürgermeister Johannes Stuttner. Er und der Gemeinderat hoffen, dass dieses Thema bald ein Ende nimmt und die Schritte dagegen wirken. Eine Anzeige bezüglich der Beschädigungen liegt bereits zur Bearbeitung am Polizeiposten in Langenzersdorf.