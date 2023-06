Fridays for Future „Rettet den Konviktpark“: Initiativantrag an Stadt Stockerau übergeben

313 Unterschriften sammelte die Stockerauer Gruppe "Fridays for Future" innerhalb weniger Wochen: Alexandra Hozzank und Dagmar Casper haben den Initiativantrag am Mittwoch der Stadtgemeinde übergeben. Foto: Fridays for Future Stockerau

„Fridays for Future“ will, dass der Konviktgarten erhalten und nicht verbaut wird. Ihr von 313 Bürgern unterschriebener Initiativantrag wurde an die Stadt übergeben: Jetzt wird überprüft, ob alle Voraussetzungen für eine Behandlung im Gemeinderat erfüllt wurden.

„Fridays for Future“ hat am Mittwoch den Initiativantrag „Rettet den Konviktpark“ der Stadtgemeinde übergeben: „Wir haben innerhalb kürzester Zeit 313 Unterschriften von Stockerauern gesammelt, die wie wir den Konviktpark in seiner derzeitigen Form beibehalten wollen“, erklärt Sprecherin Dagmar Casper. Die Stadtgemeinde Stockerau plant, den neuen Kindergarten im Konvikt zu bauen. Dem Vorhaben geht ein mehrheitlicher Grundsatzbeschluss im Gemeinderat voraus, die Grünen sprachen sich dagegen aus. „Fridays for Future“ hat im Mai begonnen, Unterschriften für ihren Initiativantrag zu sammeln. „Wir waren vom Zuspruch in der Bevölkerung überrascht: Viele Bürger wünschen sich, dass die Stadtregierung mehr auf die Belange des Umweltschutzes Rücksicht nimmt“, schildert Casper. „Wir wollen die Öffnung für alle - eine Begegnungszone, eventuell 'Kino unter Sternen', wie es vor Jahren im Konviktpark bereits stattgefunden hat.“ Initiativantrag im Gemeinderat? Kriterien werden nun geprüft Der Initiativantrag muss laut Gemeindeordnung „von mindestens so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden, wie bei der letzten Gemeinderatswahl Stimmen für die Erlangung eines Gemeinderatsmandates notwendig waren“. „Die Unterschriften werden jetzt geprüft, sie müssen die Kriterien erfüllen“, sagt Bürgermeisterin Andrea Völkl. Ist alles korrekt, wird das Thema bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 21. Juni auf die Tagesordnung gesetzt und behandelt.