Feuerwehrmusik feierte Besucherrekord

Jeden Mittwoch trifft sich die Feuerwehrmusik Enzersfeld im Gemeindezentrum, um zu proben. Bei Ausrückungen spielen die 37 Musiker oft nur für ein Schnitzel, vergangenen Samstag durften sie den Lohn ihrer Probenarbeit in Form von tosendem Applaus und Standing Ovations ernten: Beim Frühlingskonzert unter der Leitung von Kapellmeister Werner Weiskirchner bebte die Sporthalle. Die Moderation lag auch diesmal, wie schon fast 30 Jahre, in den bewährten Händen von Wilhelm Rohskopf.

Das Publikum ließ sich von der Weinkeller-Polka genauso mitreißen wie vom Wickie-Medley. Die 260 Stühle reichten nicht aus, auch an den Stehtischen drängten sich die Leute – ein Besucherrekord. Der Applaus gehörte diesmal nicht den Musikern alleine, man hatte sich eine besondere Überraschung einfallen lassen: Feuerwehrmitglieder aus Enzersfeld und Königsbrunn betraten – standesgemäß mit Strahlrohren ausgerüstet – die Bühne und gaben im Chor ein Ständchen zum Besten – inklusive geforderter Zugabe.

Für die Feuerwehrmusik ist das Frühlingskonzert der alljährliche Höhepunkt im Jahreskalender. Obmann Josef Pfundner strich in seiner Eröffnungsansprache vor allem die gute Probendisziplin hervor. Und er stellte mit einem Wink an die Gemeindepolitik den Vergleich zu anderen Kapellen her, die oft Mühe hätten, Mitglieder zu finden: „Wir haben die Musiker, aber kein Musikerheim ...“

An Nachwuchs mangelt es der Feuerwehrmusik jedenfalls nicht. „Die Zusammenarbeit mit der Musikschule funktioniert hervorragend“, lobt Weiskirchner. Jedes Jahr würden zumindest zwei Schüler der Kapelle beitreten.

Einziges Manko sei der Proberaum, der zu niedrig und zu klein sei. „Die Akustik ist ein Problem“, beschreibt er. Ein Thema, das auch Bürgermeister Gerald Glaser nicht fremd ist. „Im Voranschlag des Budgets 2023 sind 240.000 Euro vorgesehen“, erklärt er auf NÖN-Anfrage. Mit dem Geld soll das Dach des Dorfhauses Königsbrunn zu einem Proberaum ausgebaut werden. „Die Umsetzung wird gemeinsam mit den Musikern erfolgen“, verspricht er. Die Raumhöhe von vier Metern würde auch den Förderrichtlinien entsprechen, betont der Ortschef.

