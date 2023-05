SPÖ-Funktionäre fordern Ende der Debatten um Vorsitz

Mitgliederbefragung, Sonderparteitag und offene Diskussionen der Kandidaten: Die Führungsdebatte auf Bundesebene der SPÖ reißt nicht ab. Die NÖN hat nachgefragt, was die SPÖ-Gemeindechefs und der SPÖ-Bezirksvorsitzende davon halten.

„Die vergangenen Wochen und Monate haben gezeigt, dass es einen starken Drang zu Veränderungen in unserer Partei gibt“, sagt SPÖ-Bezirksvorsitzender Martin Peterl, der hinter dem Kandidaten Hans Peter Doskozil steht. „Die Genossinnen und Genossen haben mehrheitlich für Hans Peter Doskozil gestimmt und haben damit auch einen neuen Kurs für die kommenden Wahlen vorgegeben“, meint er weiters.

Deshalb sei es jetzt umso wichtiger, dass alle, die sich der Befragung gestellt haben, aktiv mitarbeiten. „Wir müssen endlich an einem Strang ziehen, damit die SPÖ wieder zur bestimmenden politischen Kraft in unserem Land wird - mit Hans Peter Doskozil an der Spitze“, fordert Peterl.

Wir müssen schauen, dass wir unsere Themen den Menschen klarmachen Martin Peterl, SPÖ-Bezirksvorsitzender

Für Peterl ist es jetzt umso wichtiger, dass die entstandenen Gräben in der Partei rasch geschlossen werden. Trotz allem sei die Mitgliederbefragung aber ein „fairer Wettbewerb“ gewesen. Aufgrund der Vereinbarung mit der Bundes-SPÖ, dass die Person mit den meisten Stimmen am Parteitag zur Wahl vorgeschlagen und auch unterstützt wird, wird Peterl am 3. Juni beim Parteitag in Linz Doskozil wählen.

„Was vorher beschlossen wurde, ist einzuhalten“, betont der Korneuburger Stadtrat. Dass es nun doch mit Andreas Babler einen Gegenkandidaten gibt, sei zu akzeptieren.

Fest steht für Peterl, dass das Ergebnis des Parteitags von allen Seiten respektiert werden muss und es dann keine Führungsdebatten geben dürfe. „Wir müssen schauen, dass wir unsere Themen den Menschen klarmachen“, so Peterl. Dies dürfe nicht in innerparteilichen Diskussionen untergehen.

Wenn man gute Politik machen will, muss man an einem Strang ziehen Thomas Speigner, SPÖ-Bürgermeister in Spillern

Die Mitgliederbefragung war laut Thomas Speigner, SPÖ-Bürgermeister von Spillern, „wichtig und richtig“. Schließlich seien im Vorfeld der Befragung auch wichtige Themen diskutiert worden. Den beiden nun übrig gebliebenen Kandidaten attestiert Speigner: „Beide sind absolut erfolgreich in ihrer Funktion, beide machen sehr gute Arbeit.“

Das Wahlergebnis am Parteitag müsse aber vom jeweiligen Verlierer akzeptiert werden, mahnt Speigner. Mit der Führungsdebatte müsse Schluss sein. „Wenn man gute Politik machen will, muss man an einem Strang ziehen“, so der Spillerner Ortschef.

Berühmt haben wir uns nicht gemacht, Professionalität sieht anders aus Thomas Windsor-Seifert, SPÖ-Bürgermeister in Stetten

Angesichts des recht knappen Ergebnisses ist für den Stettner SPÖ-Bürgermeister Thomas Windsor-Seifert klar: „Die Zeiten der absoluten Mehrheit sind vorbei!“ Dies gelte offenbar auch innerhalb der Partei.

Hart ins Gericht mit den Verantwortlichen der Mitgliederbefragung geht der Gemeindechef. „Berühmt haben wir uns nicht gemacht, Professionalität sieht anders aus“, kommentiert er die Abstimmung. „Wir haben Zeit genug gehabt, um genaue Spielregeln festzulegen.“ Die Abstimmung hätte auch einige Wochen später erfolgen können, dann aber mit genauen Vorgaben, wie viele Stimmen benötigt werden. So hätte man verhindern können, dass sofort nach Bekanntwerden des Ergebnisses von einer Kampfabstimmung die Rede war.

Die Entscheidung von Pamela Rendi-Wagner, zurückzutreten, ist für Windsor-Seifert angesichts der Mitgliederbefragung hingegen verständlich: „Wenn ich als amtierende Vorsitzende nur Dritte werde, dann ist der Rücktritt logisch.“

Seifert fürchtet, dass es keinen eindeutigen Sieger geben könnte

Für Windsor-Seifert ist das weitere Prozedere aber ganz klar, das sei in den Statuten geregelt: „Der Vorsitzende wird am Parteitag gewählt.“ Nun komme es auch darauf an, ob nur Doskozil und Babler antreten. „Das Ergebnis hat jeder der Kandidaten zu akzeptieren“, mahnt er. Allerdings befürchtet der Stettner Bürgermeister: „Leider wird es kein eindeutiges Ergebnis, keinen eindeutigen Sieger geben.“ Er rechnet damit, dass sich auch beim Parteitag kein Kandidat eindeutig durchsetzen wird.

Seifert wünscht sich, dass mit der Kür des neuen Vorsitzenden am Parteitag auch Ruhe einkehrt, ganz sicher ist er sich aber nicht, dass das rasch eintreten wird. Viel wichtiger als die internen Querelen seien aber die Themen der Partei angesichts der Teuerung: „Das ist es, was die Menschen von uns hören wollen!“

Ein Machtkampf, der in einen gemeinsamen Weg münden muss

Kritik kommt auch von Seebarns Ortsvorsteher Hubert Krause, der bei der Gemeinderatswahl für die SPÖ kandidiert hatte. „Meine Liebe hatte Pamela Rendi-Wagner nicht“, bekennt Krause. Sich aber immer alle Kritik über die Medien auszurichten, sei aber definitiv der falsche Weg gewesen.

Was mit der Mitgliederbefragung begonnen hat, ist laut Krause ein Machtkampf, wobei er der Meinung ist, dass die Partei mit Doskozil an der Spitze keine Zukunft hat. „Sie müssen gemeinsam einen Weg finden!“

