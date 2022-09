Anrainer kämpfen um „ihre“ Laternen

Werbung Hot-Spot der Kunst-Szene: Anzeige GALERIE im ZENTRUM

Rudi Erdner und Karin Kichler ärgern sich über den Plan von ÖVP-Bürgermeister Christoph Mitterhauser, die seit 20 Jahre gut funktionierende Wegbeleuchtung, die sie selbst mitfinanziert und gepflegt haben, zu ersetzen. Diese sei bedarfsorientiert, umweltfreundlich und energiesparend; die neue Version werde viel mehr Strom verbrauchen.

Die beiden Familien leben am Waldesrand, zu dem ein Stichweg führt, der nur von den Anrainern befahren wird. Besucher müssen ihr Auto unterhalb des Weges abstellen; dort befindet sich ein Schalter für die drei Beleuchtungskörper. Zwei weitere befinden sich in der Mitte und am Ende des Weges.

Erdner ärgert sich: „Bis jetzt hat das alles sehr gut funktioniert, und daher verstehen wir nicht, dass im Rahmen des Glasfaserausbaus ein Kabel für Straßenbeleuchtung verlegt wird. Was uns auch sehr verwundert, ist die Tatsache, dass die Grabungsarbeiten schon am 5. September begonnen haben, obwohl die Glasfaserarbeiten in Füllersdorf erst Ende September stattfinden sollten. Wir sehen das als Willkürakt unseres Bürgermeisters, der unbedingt seine Straßenbeleuchtung durchsetzen und uns keine Möglichkeit geben will, uns dagegen zu wehren“, führt er aus. „Es gibt keine gesetzliche Pflicht, dass die Gemeinden Straßenbeleuchtungen errichten müssen.“

Die Eigeninitiative habe der Gemeinde viel Geld gespart und die Umwelt geschont. Die Kostenersparnis liege bei 99,7 Prozent gegenüber einer Straßenbeleuchtung, die dauerhaft geschaltet wird.

Christoph Mitterhauser: „Mir geht es vor allem um die Sicherheit von allen.“ Foto: Karin Schuhböck

Mitterhauser weist alle Vorwürfe zurück, von Willkür könne keine Rede sein: „Die Grabungsarbeiten für den Glasfaserausbau in Füllersdorf wurden vorgezogen, da in Steina brunn und Ringendorf erst eine Begehung gemacht werden muss, und weil alle Grabungsarbeiten bis Ende Oktober angeschlossen sein sollen, haben wir Füllersdorf vorgezogen. Das hat mit der Beleuchtung der Familien Erdner und Kichler überhaupt nichts zu tun.“

Den Bau habe der Gemeinderat im März 2022 beschlossen. „Ich mache für diese beiden Familien keine Ausnahme“, erklärt Mitterhauser. „Wir haben, wohl als eine der ersten Gemeinden in Österreich, spezielle Leuchten mit 2.200 Kelvin bestellt. Dieses gelbe Licht ist insektenfreundlich und außerdem werden die Lampen dann eingeschaltet, wenn die Sonne untergeht, sie setzen die Energie in der Nacht um 50 Prozent runter.“

Zu der Aussage, dass es in den letzten 20 Jahren zu keinem Unfall in dieser Gasse gekommen sei, meint der Bürgermeister: „Es ist zwar die letzten Jahre nicht passiert, aber schon morgen kann eine Person, die nicht weiß, wo die Lampen eingeschaltet werden müssen, den Weg hinaufgehen, stürzen und sich verletzen. Da es sich um einen Gemeindeweg handelt, müsste ich dafür haften. Mir geht es vor allem um die Sicherheit von allen“, betont er. Er wolle alle gleich behandelt, „und wenn ich in diesem Fall nachgebe, müsste ich auch bei allen anderen eine Ausnahme machen. Ich muss mich eben an Richtlinien halten, und das werde ich, egal, welcher Partei der- oder diejenige angehört, mit Sicherheit auch tun.“

Drei Laternen am Montag mutwillig niedergetreten

Montagfrüh eskalierte die Situation: Als Erdner beim Frühstück war, wurden die drei Lampen von Unbekannten niedergetreten. „Leider habe ich nichts gesehen, aber ich habe sofort Anzeige bei der Polizei erstattet“, zeigt er sich geschockt. Landtagsabgeordneter Georg Ecker von den Grünen sah sich die Situation vor Ort an: „Gerade in der heutigen Zeit, in der jede Kilowattstunde kostbar ist und in vielen Gemeinden überlegt wird, die Straßenbeleuchtung komplett abzuschalten, hat diese bereits vorhandene Beleuchtungsform des Stichwegs eine Vorbildfunktion“, meint er.

„Ich habe in meiner langen Zeit als Gemeinderat und Abgeordneter noch nie erlebt, dass ein Bürgermeister so eine Über-Nacht-Aktion startet, um seinen Willen durchzusetzen, und ich sehe darin sehr wohl einen Willkürakt. Wenn ich Bürgermeister wäre, würde ich mit der Bevölkerung zusammenarbeiten und den einen oder anderen Beschluss einmal überdenken“, so Ecker.

Mehr Info, weniger Streit

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.