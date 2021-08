Ein Team der nöGIG Service GmbH (Niederösterreichische Glasfaserinfrastrukturgesellschaft) tourt durch die Katastralgemeinden Großmugls, um den Bürgern die Vorteile des geplanten Glasfasernetzes zu erklären. Der Startschuss fiel in Füllersdorf.

ÖVP-Bürgermeister Karl Lehner bemühte sich schon lange, allen Katastralgemeinden einen Anschluss an ein leistungsfähiges Breitbandnetz zu ermöglichen. Jetzt ist er fast am Ziel, denn die nöGIG ist bereit, in Großmugl ein Glasfasernetz einzurichten. Dafür müssen sich aber mindestens 42 Prozent der Haushalte vertraglich verpflichten, sich an das Netz anzuschließen.

Deshalb setzt Lehner alle verfügbaren Hebel in Bewegung, um dieses Ziel zu erreichen. Mit einem Team von Botschaftern, oft die jeweiligen Ortsvorsteher, wurden die Bürger in Gesprächen auf die Möglichkeiten eines Glasfaseranschlusses vorbereitet. Nun kommen noch eine Reihe von Informationsveranstaltungen in jeder der Ortschaften dazu, die von der nöGIG durchgeführt werden.

„Das ist eine Investition, die für die nächsten 50 bis 60 Jahre Bestand haben wird, ähnlich wie bisher das Telefonnetz.“

Raimund Fischer, nöGIG

Raimund Fischer (Vertriebsleiter nöGIG) und Bianka Schöller (Projektleiterin für Großmugl) erläuterten mit einer informativen Präsentation den Füllersdorfern die Grundlagen und die Vorteile des Glasfasernetzes. Dabei konnten auch alle Fragen der Teilnehmer beantwortet werden.

Grundsätzlich verlegt die nöGIG das Glasfasernetz in allen Gemeinden, jeweils bis zur Grundgrenze. Ab da müssen die Eigentümer die Kabel und die erforderlichen Boxen im Haus selbst verlegen bzw. installieren. Bei Vertragsabschluss mit der nöGIG wird gegen eine einmalige Gebühr von 300 Euro ein komplettes Starterset zur Verfügung gestellt, das einfach selbst installiert werden kann. Sobald das Netz verfügbar ist, muss man einen Anbieter wählen, der am besten den persönlichen Bedürfnissen entspricht. Dann darf man nicht vergessen, den Vertrag mit seinem Anbieter rechtzeitig zu kündigen.

Fischer betonte: „Das Netz bleibt im Besitz der nöGIG und ist unabhängig von den jeweiligen Anbietern. Diese mieten sich in unserem Netz ein und stellen die Dienste zur Verfügung. Im Moment gibt es zehn Anbieter, die großen sind da noch nicht dabei, das kann sich aber noch ändern. Wir haben bisher bereits 40.000 Haushalte angeschlossen. Das ist eine Investition, die für die nächsten 50 bis 60 Jahre Bestand haben wird, ähnlich wie bisher das Telefonnetz.“

Der überzeugende Aspekt dieses Projekts ist der Glasfaseranschluss direkt bis ins Haus; damit ist die vertraglich abgeschlossene Leistung von 150 Mbit im Download garantiert. Bis 30. September müssen sich 42 Prozent der Haushalte zu einem Anschluss verpflichten, damit das Projekt starten kann – das sind in etwa 400 Haushalte.

Die Investitionssumme beträgt 4,7 Millionen Euro, davon fördert das Land NÖ 1,5 Millionen Euro. Im Sommer 2022 sollten die Anschlüsse aktiviert werden können.