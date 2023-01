Laternen sind ein Fall für Bürgeranwalt Resetarits

Zu einer endlosen Geschichte wird der Streit um die Wegbeleuchtung in einer Sackgasse am Waldrand. Der Bürgermeister sei noch immer nicht gesprächsbereit, bedauern die Anrainer, die aber nicht aufgeben wollen.

Der Fall wird demnächst beim ORF-Bürgeranwalt Peter Resetarits behandelt. Gedreht wurde in der Vorwoche, der Sendetermin ist noch nicht bekannt. Zur Vorgeschichte: Im September 2022 ließ ÖVP-Bürgermeister Christoph Mitterhauser nach einem Gemeinderatsbeschluss die bedarfsgesteuerte und von den Anrainern mitfinanzierte Wegbeleuchtung entfernen und durch drei hohe Straßenlaternen ersetzen.

Rudi Erdner und Karin Kichler sehen darin einen Vertragsbruch, außerdem sei eine innovative, naturschonende, energie- und kostensparende Lösung zerstört worden. Die vier Meter hohen neuen Straßenlaternen leuchten während der ganzen Nacht, das sei bei zwei Anrainern in der Sackgasse und null Fußgängerfrequenz nicht notwendig.

Und: „Die neuen Straßenlaternen leuchten viel zu hell und mit zu großem Radius rundherum, nicht nur in die angrenzenden Hecken, sondern weit in die Gärten hinein, sogar bis in die Schlafräume“, sehen sich Karin Kichler und Rudi Erdner ihrer Nachtruhe beraubt.

Anrainer suchen Hilfe bei Politik und Medien

Sie konsultierten Experten, schildern sie. „Ihre Meinung ist, dass die Laternen die falschen Leuchten am falschen Platz sind. Aus naturschutzfachlicher Sicht sollte an diesem Standort überhaupt keine Laterne während der Nacht dauerhaft leuchten. Die vorherige bedarfsgesteuerte Variante war demnach ideal.“

Zwischenzeitlich wurden ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Energie-Landesrat Stephan Pernkopf (ÖVP) informiert. Grünen-Bundesministerin Leonore Gewessler, Grünen-Landtagsabgeordnete Helga Krismer und Umweltanwalt Thomas Hansmann wurden um Intervention gebeten.

