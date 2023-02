Füllersdorfer Lampen-Streit im Fernsehen

Am morgigen Samstag, 4. Februar, um 18 Uhr macht Peter Resetarits in seiner ORF-Sendung „Bürgeranwalt“ den Streit um die Füllersdorfer Wegbeleuchtung zum Thema. Denn die neuen Leuchten in der kleinen Sackgasse am Waldesrand verärgern die dortigen Anrainer (die NÖN berichtete).

Die ursprünglichen Lampen konnten durch Schalter bei Bedarf eingeschaltet werden und wurden von den Anrainern mitfinanziert. Im Herbst 2022 wurde die Beleuchtung von der Gemeinde abmontiert und durch LED-Lampen ersetzt, die die ganze Nacht leuchten. Der Bürgermeister von Großmugl argumentiert mit der Verkehrssicherheitspflicht der Gemeinde. Volksanwältin Gaby Schwarz diskutiert im Studio mit ihm und den Beschwerdeführern.

