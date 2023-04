„Somit ist die Beleuchtungsfrage für mich erledigt“

Bei der Gemeinderatssitzung am 28. März stellte Gemeinderätin Gabriele Wiesinger von der Bürgerliste „proMugl“ einen Dringlichkeitsantrag bezüglich der neuen Wegebeleuchtung in der Sackgasse zu den Häusern Füllersdorf 33 und 34. Die Beleuchtung war, bis zur Errichtung der neuen Ortsbeleuchtung, bedarfsorientiert zu schalten und wurde teilweise von den Anrainern mitfinanziert. Die Anrainer wehrten sich gegen die neue Art der Beleuchtung, da sie dem Naturschutz sowie der Energie- und Kosteneinsparung nicht zuträglich sei, sie schalteten gar den Bürgeranwalt des ORF ein.

Der Antrag beinhaltete vor allem die Fragen, warum der Gemeinderat nicht über die Teilnahme des Bürgermeisters an der Sendung informiert wurde bzw. warum Bürgermeister Christoph Mitterhauser (ÖVP) erst nach der Aufzeichnung der Sendung ein Gutachten der Firma Lux beauftragte. Dieses wurde in voller Länge in den Gemeindenachrichten abgedruckt, obwohl die Bürger davor keinerlei offizielle Informationen über diese Angelegenheit erhalten hatten und das Gutachten daher nicht einordnen können, so Wiesinger.

Bürgermeister Christoph Mitterhauser führt Haftungsgründe für den Leuchtkörper-Tausch an. Foto: NÖN

Nachdem sie den Antrag verlesen hatte, bat die Gemeinderätin: „Um Klarheit zu diesen und noch weiteren Fragen zu erhalten und weiteren Imageschaden von unserer Gemeinde abzuwenden, ersuche ich, diesen Punkt auf die Tagesordnung zu setzen.“ Dies wurde mit einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen vom Gemeinderat abgelehnt.

Ich habe klipp und klar gesagt, dass es diese Art der Beleuchtung in Zukunft nicht mehr geben wird, da mir das Risiko zu groß ist, und ich, falls doch etwas passiert, dafür haften muss ÖVP-Bürgermeister Christoph Mitterhauser

Damit war der Antrag jedoch noch nicht vom Tisch. In seinem Bericht am Ende der Gemeinderatssitzung griff ÖVP-Bürgermeister Mitterhauser den strittigen Punkt noch einmal auf: „Ich habe schon im August 2022 den beiden Bewohnern in der Füllersdorf gesagt, dass wir die bestehenden Lampen nicht mehr benötigen. Es gab am 25. August ein Gespräch, in dem wird unserer Standpunkte dargelegt haben, und ich habe klipp und klar gesagt, dass es diese Art der Beleuchtung in Zukunft nicht mehr geben wird, da mir das Risiko zu groß ist, und ich, falls doch etwas passiert, dafür haften muss.“ Er verdeutlicht: „Dies haben mir auch einige Anwälte, die ich gefragt habe, bestätigt.“

Mir ging es bei diesem Antrag auch nicht um Schalter und Leuchten, sondern um einen vernünftigen menschlichen Zugang und um Gespräche auf Augenhöhe. „proMugl“-Gemeinderätin Gabriele Wiesinger

Diese Aussage wurde von „proMugl“-Gemeinderätin Wiesinger vehement bestritten: „Ich will jetzt nicht mit dir darüber diskutieren. Mir ging es bei diesem Antrag auch nicht um Schalter und Leuchten, sondern um einen vernünftigen menschlichen Zugang und um Gespräche auf Augenhöhe.“

Mitterhauser antwortete darauf: „Ich bin immer gesprächsbereit, aber es gibt Punkte, die man nicht anders regeln kann. Ich habe im letzten dreiviertel Jahr als Bürgermeister schon sehr viele Erlebnisse gehabt, wo mich Leute unter Druck gesetzt und Sachen verlangt haben, die rechtlich nicht in Ordnung waren. Aber das mache ich nicht, auch wenn vielleicht schlecht über mich geredet wird - bei manchen Dingen kann man einfach nicht nachgeben.“ Er betont: „Somit ist die Beleuchtungsfrage in der Füllersdorfer Sackgasse für mich erledigt. Das habe ich auch dem Volksanwalt so geschrieben.“

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.