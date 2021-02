In der Korneuburger Dabschkaserne gibt es Covid-19-Fälle: Fünf Soldaten, die im Jänner in Mistelbach eingerückt sind und ihren Dienst nun in der Dabschkaserne versehen, sind mittels PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet worden, bestätigt Bundesheer-Sprecher Robert Hartl. Die Fälle wurden im Rahmen der routinemäßigen Tests entdeckt.

Nach Bekanntwerden wurden alle Soldaten der Kaserne durchgetestet, jene, die direkten Kontakt hatten, mittels PCR-Test, alle anderen unterzogen sich einem Antigen-Schnelltest. Sämtliche Tests fielen negativ aus.

Seit Beginn der Pandemie achte man penibel auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen, "dadurch schaffen wir es, dass sich das Virus nie ausbreiten kann", betont Hartl.