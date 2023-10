Bücherei Oberlisse öffnete ihre Tore

Große und kleine Leseratten kamen am Tag der offenen Büchereitür in die Stadtbücherei Gerasdorf Oberlisse. Bei Chefin Claudia Hoffmann und ihren Helferleins, darunter auch Ehemann Christian, konnte man Bücher lesen, ausborgen und auch letztendlich erwerben. Bei Kuchen und Kaffee ließ sich das wunderbar vereinbaren.

Ein Schätzspiel war auch dabei. Mann musste raten, wie viele Seiten ein gewisses Buch hat. Diejenigen, die am nächsten kamen, durften kleine Preise entgegennehmen. Auch die nächsten Lesungen in der Stadtbücherei waren schon veranschlagt. Den Beginn macht dabei Herbert Dutzler, der aus den Büchern „Letzter Tropfen“ sowie „Die Welt war voller Fragen“ am Samstag, dem 4. November, um 19 Uhr seine Lesung abhalten wird.