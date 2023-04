SPÖ Bisamberg sammelte Unterschriften

Es ist schon eine gute alte Tradition der SPÖ Bisamberg: Die Funktionäre und Mandatare verteilten am Karsamstag vornehmlich rote Ostereier an die Bevölkerung. Daraus ergaben sich dann auch etliche Möglichkeiten, um mit den Bürgern in Kontakt zu treten.

Ganz aktuell loteten die Politiker die Meinungen zur aktuellen Mitgliederbefragung in der SPÖ aus, aber auch ganz generell zu den derzeitigen Krisen wie Krieg, Teuerungen, Katastrophen usw. und im Speziellen zur Situation in der Marktgemeinde selbst. Bei der Gelegenheit sammelte man auch noch Unterschriften für die Volkshilfe-Aktion „Wir können Kinderarmut abschaffen“.

