Katze in Leobendorf einfach ausgesetzt .

Eine rote Langhaarkatze wurde am Montag von aufmerksamen Tierfreunden am Parkplatz der Burg Kreuzenstein gefunden. Die Samtpfote saß laut miauend am Parkplatz, in der Nähe wurde ein roter Transportkorb gefunden, der notdürftig mit Kabelbindern gesichert war.