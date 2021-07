Es ist wohl einer der ältesten „Fanartikel“ der Musikgeschichte, auf den der gebürtige Belgier Stefaan Missinne, der seit rund zehn Jahren in Langenzersdorf lebt, gestoßen ist: ein Miniatur-Porträt von Wolfgang Amadeus Mozart aus dem Jahre 1766. Er weiß noch genau, wie er dazu kam: „Ich war bei einem Abverkauf eines Antiquitätengeschäfts in Salzburg. Die Händlerin bot mir ein kleines Kästchen mit dem Bild des jungen Mozart anlässlich eines Konzerts in Paris an.“

Echtheit wurde auch vom Louvre bestätigt

Anfangs war er noch skeptisch und zweifelte die Authentizität an. Seine Recherchen führten ihn in den Pariser Louvre und zum Mozarteum, die die Echtheit ebenso bestätigten wie ein Labor in München. Tatsächlich handelt es sich dabei nicht, wie von Missinne irrtümlich angenommen, um eine Tabakdose, sondern um eine Bonbonniere-Schachtel. Auf deren Deckel ist das Miniatur-Porträt eines Kindergesichts mit Perücke und einem roten Adelsmantel gemalt, ein detailreiches Porträt des jungen Mozart anlässlich eines Auftritts in Paris.

Missinne schrieb darüber die wissenschaftliche Studie „Mozarts Portrait on a French Box of Sweets“, die vergangene Woche im Hollitzer Verlag in Wien erschienen ist.

Dort wurde außerdem die Enthüllung des Miniatur-Porträts von Reichsgraf Ernst Gundaccar Wurmbrand-Stuppach, einem Nachfahren des Französischen Bourbonen-Königs Erzherzog Michael Salvator Habsburg-Lothringen, der ein direkter Nachfahre von Kaiserin Elisabeth war, vorgenommen und sorgte für Begeisterung bei den Anwesenden.