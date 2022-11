Fußgänger (55) beim Überqueren des Hauptplatzes von Auto erfasst

Der 17-Jährige lenkte am späten Nachmittag den Pkw auf der L14 von Hausleiten in Fahrtrichtung Seitzersdorf-Wolfpassing. Zur selben Zeit überquerte der 55-Jähriger am Hauptplatz die Fahrbahn. Der Fahrzeuglenker dürfte den Mann auf dem Schutzweg übersehen haben. Es kam zur Kollision im Frontbereich des Autos, wodurch der 55-Jährige zu Boden gestoßen wurde.

Dabei soll der Mann aus einer benachbarten Gemeinde mehrere Knochenbrüche erlitten haben. Der Notarzthubschrauber wurde angefordert, der Passant wurde dann doch mit dem Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Krems gebracht.

Während der Versorgung des Verletzten war die Landesstraße in diesem Bereich laut Polizei rund eineinhalb Stunden gesperrt.

