Bildungsminister ließ sich von Stockerauer Schülern MINT-Welt zeigen

„Erst einmal eine Warnung: Dieser Text ist nicht mit ChatGPT geschrieben, obwohl es hier sogar passen würde!“ So beginnt die Presseaussendung der MINT- und Informatik-Mittelschule in Stockerau, nachdem eine Delegation bei „Future Skills for Education“ (FSE) vertreten war. Es ging um die MINT-Fächer Mathematik, Information, Naturwissenschaft und Technik, die Künstliche Intelligenz und digitale Bildungstrends. Veranstalter war die KPH Krems (Pädagogische Hochschule), Veranstaltungsort die Marx-Halle in Wien.

Die Stockerauer Schule durfte als eine von drei MINT-Schulen ihre Arbeiten präsentieren. Und so packten für die Robotics-Show Alexander und Kilian (beide 4eFit) sowie Lena, Mira und Marina (aus der 2 MINT) ihre selbstgebauten und erprobten Legoroboter ein und am Stand der Schule wieder aus. Die Besucher stellten Fragen und bekamen Vorführungen und Erklärungen zu den verschiedensten Dingen.

Für die offizielle Eröffnung war ein ganz besonderer Ehrengast angesagt: Bildungsminister Martin Polaschek hielt eine kurze Rede zur Eröffnung. Nicht ohne sich zuvor auch am Stand der Stockerauer MINT- und Informatik-Mittelschule von den Schülern zeigen zu lassen, was im Robotics- und Mint-Unterricht gelehrt wird. Pädagoge Peter Stöckelmaier gab noch einige zusätzliche Erklärungen und auch für ein gemeinsames Foto war Zeit.

Voll mit Informationen, müde, aber stolz darauf, mit der Schule recht weit vorne bei den „Future Skills“ dabei zu sein, ging es am Abend wieder zurück nach Stockerau.