Wohnungen und Ärztezentrum sollen heuer fertig werden

N ach einer Sommerpause will die Herbert Bau GmbH - eine Tochter von Wiener Komfortwohnungen - Mitte August mit dem Wohnbauprojekt in der Brückenstraße neu durchstarten. Im vierten Quartal sollen Wohnungen und Ordinationen an die Mieter übergeben werden.

Im Juli 2020 war Baubeginn des Projekts Gartenpark Korneuburg mit 213 klimatisierten Wohnungen in fünf Gebäuden in Niedrigenergiebauweise, einem Ärztezentrum und Gastronomie (die NÖN berichtete). Pandemie-bedingt und wegen des Ukraine-Kriegs kam es zu Lieferkettenproblemen und folglich zu einem Bauzeitverzug. Im NÖN-Interview nimmt der Geschäftsführer der Wiener Komfortwohnungen Alexander Finster Stellung zum Projektverlauf. NÖN: Herr Finster, wie geht es Ihnen mit dem Gartenpark Korneuburg? Alexander Finster: Grundsätzlich gut. Jeder, der im hochtechnologisch medizintechnischen Bau tätig ist - und das ist das medizinische Zentrum - kennt die Lieferkettenprobleme vor allem im Bereich der Lüftung und Messsteuerungstechnik, das „Herz-Kreis-Lauf-System" eines Medizinischen Zentrums und der Park Medical Group. Zurzeit gibt es bei den Lüftungs- und Messgeräten bis zu 60 Wochen Lieferverzug. Bevor das nicht eingebaut ist, können andere Arbeiten nicht abgeschlossen werden. Obwohl sich die Lage im einfachen Wohnbau bereits verbessert hat, gab und gibt es auch dort Bauzeitverzögerungen von gut zwölf Monaten. NÖN : Hatte der Krieg auch Auswirkungen? Finster: Der Ukraine-Krieg wirkte sich auf die gesamte Situation nicht positiv aus. NÖN: Kann man das Projekt mit anderen vergleichen? Finster: Vom Schwierigkeitsgrad ist dieses Projekt sicherlich das herausforderndste in 26 Jahren als Unternehmer und Investor. NÖN : Haben Sie den Fachkräftemangel auch zu spüren bekommen? Finster: Ja, der Fachkräftemangel hatte ebenso Auswirkungen, da viele Firmen nicht ausreichend und das vertraglich vereinbarte Personal zu Verfügung stellen konnten. Nicht zu vergessen: Wir hatten auch noch die Corona-Auswirkungen. Die größten Häfen der Welt waren teils über sechs Monate geschlossen. Containerpreise stiegen von 1.500 Euro auf über 18.000 Euro. NÖN: Und welche Auswirkungen hatten die allseits bekannten Lieferverzüge? Finster: Der Lieferverzug ist ein „giftiger Cocktail", weil er ein Multiplikator ist. Ein halbes Jahr Lieferverzug verdoppelt den Bauzeitverzug. Siehe auch das Parlament in Wien, welches ebenfalls ein Jahr Bauzeitverzug hatte. NÖN : Wann werden Sie fertig? Finster: Jetzt gibt es für unsere Mitarbeiter eine hochverdiente Sommerpause, da fast alle Kollegen zwei Jahre ohne Urlaub durchgearbeitet haben. Mitte August starten wir dann wieder durch. Wir sind uns sicher, im vierten Quartal die Ordinationen und Wohnungen an die Mieter übergeben zu können. NÖN : Heutzutage wird das Thema Umweltschutz immer wichtiger. Wie konnten Sie das Thema lösen? Finster: Der Aufwand und die Vorgaben, dass wir EU-ESG Artikel 8 konform errichten konnten, waren enorm. Wir wurden vom Bundesministerium für Umwelt für unseren Aufwand mit dem Klima-aktiv-Zertifikat ausgezeichnet. Mit dem Medizinischen Zentrum kommen wir auch unseren sozialen Pflichten als Investor nach. Durch die Bereitstellung der Infrastruktur, welche die Park Medical Group schafft, bieten wir Patienten, Kunden und Wahlärzten die Basis einer medizintechnischen Versorgung von hoher Güte an. NÖN : Wie viel Mitarbeiter wird die Park Medical Group in Korneuburg einstellen? Finster: Zurzeit haben wir 169 Stellen ausgeschrieben. Nach einer Anlaufphase werden rund 223 Mitarbeiter in Korneuburg bei der Park Medical Group arbeiten. NÖN : Da werden sich der örtliche Handel und Gastronomie aber freuen ... Finster: Ja, die Umwegrentabilität wird sich für den Bezirk Korneuburg positiv auswirken. NÖN : Das heißt, Gesundheitstourismus ist ein Thema? Werden Patienten auch über die Grenzen Korneuburgs kommen? Finster: Ja, Österreich verfügt über hervorragende Ärzte und wir freuen uns auf die Kooperationen auch mit bestehenden Ärzten aus Korneuburg, da wir ein offenes Haus für alle sind. NÖN : Sind Sie eine Konkurrenz für die öffentlichen Spitäler? Finster (lacht): Ganz im Gegenteil! Wir sind und sehen uns als Ergänzung des öffentlichen Sektors, wir entlasten diesen mit unseren Vorsorgeuntersuchungspaketen und wir arbeiten aktiv im präventiv-medizinischen Sektor.