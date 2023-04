„Zum Fritz“ hat Ablaufdatum

Anfang April nahm das Drama seinen Lauf: Der eine Koch wurde von einem anderen Restaurant abgeworben, der andere erkrankte schwer. Nun ist Familie Dafert händeringend auf der Suche nach kompetenten Mitarbeitern, um das Wirtshaus weiterzuführen zu können. Seit 18 Jahren ist „Zum Fritz“ ein Fixpunkt im Leben der Gemeinde Leitzersdorf und bei vielen Stammkunden, die auch von außerhalb kommen, beliebt.

Bürgermeisterin Sabine Hopf unterstützt wie viele andere Leitzersdorfer den Gastwirten bei seiner Personalsuche, indem sie die Stellenausschreibungen auf ihrer Facebook-Seite teilt und Bekannten davon erzählt. „Da halten wir Leitzersdorfer zusammen“, meint die Politikerin.

„Momentan können wir es mit einer Aushilfe noch überbrücken, aber wenn wir bis zu unserem Urlaub Anfang Juni niemanden finden, sehe ich mich gezwungen, das Wirtshaus zu schließen. Es wäre schade ums Gasthaus, aber ohne Koch geht es einfach nicht“, erklärt Senior-Chef Fritz Dafert, der mit seinen Kindern das Wirtshaus führt. Der 72-Jährige hat das Wirtshaus vor 18 Jahren gekauft, damals mit dem Wunsch, es für seine Bodenlegerei als Ausstellungs- und Lagerraum zu verwenden, war aber von dem bestehenden Wirtshaus so angetan, dass er fortan zweigleisig fuhr.

Erst drei Bewerbungen gingen ein

Jetzt scheint das Unternehmen ein Ablaufdatum zu haben. Trotz Ausschreibung beim AMS, via Facebook und diversen Medienberichten gingen bislang erst drei Bewerbungen bei Familie Dafert ein. „Zwei davon wollten nur zehn Stunden oder schwarz arbeiten, weil sie beim AMS gemeldet bleiben wollten. Aber das kann ich nicht brauchen und will ich auch gar nicht“, so der Senior-Chef.

Aktuell behilft er sich mit reduzierten Öffnungszeiten, zum Beispiel sperrt er am Mittwoch erst um 17 Uhr statt 10 Uhr auf, weil abends eine Kartenspieler-Runde kommt. In der Vorwoche war das Haus Donnerstag und Freitag sogar ganz geschlossen. Dafür war am Samstag und Sonntag so viel zu tun, dass Dafert erst um 4 Uhr früh das Wirtshaus verlassen konnte und nur zwei Stunden Schlaf bekam. „Aktuell mach ich auch die Reinigung komplett selber, weil auch die Putzfrau, die uns bei der Reinigung der Küche unterstützt hat, gekündigt hat.“

Dafert offen für Bewerber, die über 50 sind

Dafert ist sehr enttäuscht, dass sich bislang nicht mal eine Küchenhilfe beworben hat. „Ich nehme auch gern Bewerber über 50 Jahren auf, die sind durch ihre Erfahrung sehr wertvoll. Aber wenn ich einen Koch aufnehmen würde, der keine Ahnung hat, könnte ich ohnehin nach einem Monat zusperren, weil das gute Essen bei uns ein wichtiger Teil des Unternehmens ist.“

Und gäbe es nicht die Personalprobleme, dürfte sich die Familie Dafert ja durchaus über ein gut gehendes Geschäft freuen. Allein für das folgende Wochenende sind bereits eine Hochzeit, eine Geburtstagsfeier und ein Besuch einer Theatergruppe geplant und auch für den Rest des Jahres ist der Terminkalender gut gefüllt: „Wir haben sogar schon Weihnachtsfeiern geplant.“

Hohe Kosten machen reduzierten Betrieb unmöglich

Erst im Vorjahr wurde mit der Sanierung des Flachdaches und einer Gaseinleitung erheblich in die Zukunft investiert. „Aber mit gestiegenen Stromkosten von 20.000 Euro und einem Heizölbedarf von 10.000 Litern, der ebenfalls teurer geworden ist, ist das Geschäft nur Samstag und Sonntag einfach nicht ausreichend, um die Kosten zu decken“, schildert Fritz Dafert die schwierige Lage des Unternehmens.

Der Gastwirt appelliert an die Politik, die Lohnkosten zu senken, damit sich Unternehmer leisten können, den Mitarbeitern mehr zu zahlen, damit auch diese sich wieder etwas ansparen können. „Ich habe mir dieses Wirtshaus selbst aufgebaut und jetzt könnte es über Nacht weg sein. Das ist einfach furchtbar.“

Bewerber können sich unter info@zumfritz.at oder 02266/63480 melden.

