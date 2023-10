Hagenbrunn: Dorfplatz-Lokal eröffnet im Dezember mit neuem Konzept

Im Oktober haben Maria Fabian und ihre Nichte Janine Voglsanger das ehemalige Café Henriette übernommen. Die Gemeinde Hagenbrunn ist Hauptmieter des Lokals, der Gemeinderat hat in der letzten Sitzung die Vermietung des Lokals am Dorfplatz an die beiden Unternehmerinnen einstimmig beschlossen.

Sie stecken voller Ideen und Tatendrang: Einen Plan für die komplette Umgestaltung des Lokals haben sie schon und der soll rasch umgesetzt werden. Mit einer schönen Bar und einem dunklen Holzboden soll eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden und zum Verweilen einladen. „Alles wird anders“, schwärmt Geschäftsführerin Fabian. „Das 'Jamar' soll ein Lokal für alle sein“, darin ist sie sich mit Voglsanger einig. Voglsanger kann eine abgeschlossene Ausbildung in der Herta Firnberg-Tourismusschule vorweisen und sammelte sieben Jahre lang Praxis in der Gastronomie - unter anderem am Wörthersee.

Janine Voglsanger und Maria Fabian mit dem Plan ihres „Jamar“. Foto: Manfred Mikysek

Die Betreiberinnen hoffen, nach dem Umbau des „Jamar“ - der Name des Lokals setzt sich aus den Anfangsbuchstaben von Janine und Maria zusammen - im Advent eröffnen zu können. Die Öffnungszeiten werden geändert: Montag und Dienstag von 8 bis 19 Uhr, Donnerstag und Freitag bis 22 Uhr und Sonntag voraussichtlich bis 17 Uhr.