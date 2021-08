Die Pfarren gedenken in den kommenden Tagen Tomasz Iwandowski. Der Pfarrprovisor des Pfarrverbandes Leiser Berge und Feuerwehrkurat von Niederhollabrunn und Ernstbrunn ist am 1. August auf tragische Weise verstorben.

Am Samstag, dem 7. August, wird sein Sarg ab 9 Uhr in der Pfarrkirche Ernstbrunn aufgebahrt, um 10 Uhr wird die Begräbnismesse gefeiert, die auch per Live-Stream auf der Facebook-Seite des Pfarrverbandes Leiser Berge übertragen wird. Sein Leichnam wird im Anschluss in seinen Heimatort Daniszewo in Polen überführt und beigesetzt.

Schon am Freitag, dem 6. August, finden Totenandachten in den einzelnen Pfarrkirchen statt:

Ernstbrunn 18 Uhr

Merkersdorf 18 Uhr

Oberleis 18 Uhr

Simonsfeld 18 Uhr

Niederleis 19 Uhr

Phyra 19 Uhr hl. Messe

Maisbirbaum 19 Uhr

In Niederhollabrunn wird am Sonntag, dem 8. August, um 8 Uhr in der Pfarrkirche des Verstorbenen gedacht. Der Abschied wird von der Gemeinde organisiert.