Auto geriet ins Rutschen: „Schlimmstes gerade noch verhindert“

Das Jahr ist noch jung, dennoch musste die Ernstbrunner Freiwillige Feuerwehr schon mehrmals ausrücken, um Fahrzeuge am Alten Kalkwerk zu bergen (die NÖN berichtete). Den Fahrern wurde die Landstraße L3085 Richtung Klement bei winterlichen Fahrverhältnissen zum Verhängnis. Einer davon ist Armin Nowshad, der am 28. Jänner in eine brenzlige Situation kam und nur mit einem „waghalsigen Fahrmanöver das Schlimmste gerade noch verhindern konnte“, wie er es schilderte.

Es gelang Nowshad, das ins Rutschen gekommene Auto, in dem auch seine Frau und sein zweijähriger Sohn saßen, noch vor dem Hang zum Stehen zu bringen. Da ein Weiterfahren aber unmöglich war, musste die Feuerwehr helfen. Dafür musste der Wiener die Kosten von 200 Euro tragen. Grundsätzlich bezahle er den Betrag gerne, betont er, in diesem Fall aber nicht, da er erfuhr, dass die FF an dieser Stelle regelmäßig Fahrzeuge bergen muss. Konkret ärgert er sich, dass seitens der zuständigen Stellen keine Konsequenzen gesetzt werden, um die Gefahr zu minimieren. „Diese haarsträubende Situa tion muss doch beseitigt werden, bevor Menschen auch körperlich zu Schaden kommen.“ Die zuständige Straßenmeisterei Mistelbach hätte keine rechtzeitigen Vorkehrungen wie Sperre oder Kettenpflicht getroffen, klagt er an. Zwar steht an der Stelle ein Schneekettenpflicht-Schild, das ist aber meistens umgedreht, also ungültig und wird nur im Bedarfsfall aktiviert. Am 28. Jänner wurde es laut FF und Gemeinde erst Stunden nach dem Vorfall aktiviert.

Eine „Kettenpflicht bei Schneefahrbahn“ soll her

Die NÖN konfrontierte die Straßenmeisterei Mistelbach mit den Vorwürfen. Leiter Markus Doppler, dem die Gefahrensituation bekannt ist, rät eine Umfahrung: „Ich würde vorschlagen, die unmittelbar daneben liegende B6, die mit Salz gestreut ist und keine derartigen Steigungen aufweist, zu benutzen.“ Aber auch an einer langfristigen Lösung werde gearbeitet. Bei der L3085 bestehe derzeit eine temporäre Kettenpflicht, da dieses Verkehrszeichen aber nur im Anlassfall aufgestellt werden darf, würden es viele Autofahrer übersehen. Man wurde bereits aktiv: In der vergangenen Woche besuchten Experten der Straßenmeisterei und der BH Korneuburg den Ort, um ein Kettenpflicht-Schild mit dem Zusatz „Bei Schneefahrbahn und Glätte“ dauerhaft aufstellen zu dürfen. Doppler: „Dies würde uns die Möglichkeit geben, das Verkehrszeichen auch in die Datenbank eintragen zu lassen, auf die auch Navis zugreifen. Somit könnte niemand irrtümlich falsch geschickt werden.“

Tipp der Straßenmeisterei: Die L3085 meiden

Als Überbrückung wiederholt Doppler seinen Ratschlag, derweil den geringen Umweg über die B6 zu nehmen, um mögliche Gefahren bei Schneelage zu umgehen.

