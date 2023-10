Trinkwasserbrunnen für Korneuburger Schaumannpark

Im Zuge der Errichtung des Kreisverkehrs beim Bahnhof wurde vor wenigen Wochen der Schaumannpark neu gestaltet und lädt nun mit einem Trinkbrunnen und einer Sitzbank zum Verweilen ein. Der Trinkbrunnen ist 120 Zentimeter hoch und spendet von März bis Oktober Trinkwasser. Der Brunnen verfügt über ein Selbstschlussventil und eine Ablassvorrichtung. Gefördert wurde er von der Klimawandelanpassungsregion KLAR!10vorWien.

Es ist bereits der zweite Trinkwasserbrunnen in der Stadt, der mit Hilfe von KLAR! aufgestellt wurde. Der zweite befindet sich im Schubertpark, ein weiterer ist in Planung. Die beiden bereits errichteten Trinkbrunnen wurden im Rahmen eines Förderprojekts des Klimafonds mit einer Gesamtsumme von 3.360 Euro gefördert. Aktuell gibt es zehn Trinkbrunnen an folgenden Standorten: im Dabschpark, im Bewegungspark-Jubiläumspark, beim Beachvolleyballplatz Donaublick, im Bahnpark, beim Robinsonspielplatz, beim Mobilitätsspielplatz, im Donaupark bei der Hundefreilaufzone, im Schaumannpark, im Schubertpark sowie am Hauptplatz beim Rattenfängerbrunnen.

„Unser Ziel ist, dass es in allen Parkanlagen und Spielplätzen eine Trinkgelegenheit gibt und sich Bürger und Hunde abkühlen können“, erklärt Bürgermeister Christian Gepp, der ergänzt: „An heißen Tagen verspüren wir mehr Durst, ausreichend Flüssigkeitszufuhr ist essenziell für die Erhaltung der Gesundheit und die Vorbeugung von Hitzenotfällen. Zusätzlich konnte die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum weiter verbessert werden.“

Im Rahmen des Förderprojekts des Klimafonds werden über die KLAR!10vorWien insgesamt 23 Trinkbrunnen für die Region gefördert und in den Gemeinden Bisamberg, Enzersfeld, Großmugl, Großrußbach, Hagenbrunn, Harmannsdorf, Korneuburg, Niederhollabrunn, Sierndorf und Stockerau errichtet. Falls Korneuburger einen defekten Brunnen in Korneuburg entdecken, können sie das dem Bürgerservice melden.