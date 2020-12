Die Ordination von Gemeindeärztin Martina Hasenhündl wurde nun um einen geheizten Bürocontainer erweitert. „Ich habe die Gemeinde darum gebeten, dass speziell in der Früh die Patienten nicht in der Kälte stehen müssen“, erklärt Hasenhündl. Zwar gilt grundsätzlich zur Zeit die Voranmeldung, akut Erkrankte können aber natürlich jederzeit erscheinen. In der Ordination selbst dürfen sich aber wegen der Corona-Ansteckungsgefahr nicht viele Personen aufhalten. Bei Wind, Kälte, Regen und vielleicht sogar Schnee hätten die Patienten auf der Straße warten müssen. Nun sind sie geschützt im Container, der hinter der Ordination steht.

Der mobile Anbau dient aber nicht nur als Warteraum, sondern auch als Covid-19-Teststation für Antigen- und PCR-Tests, die Hasenhündl in der Praxis anbietet. „Wer Symptome zeigt, wird im Container getestet und kommt nicht in die Ordination“, erklärt die Medizinerin die strikte räumliche Trennung. Alle Tests sind nicht nur im Verdachtsfall, sondern auch zur Vorbeugung möglich.

Für die Gemeinde sei es eine Selbstverständlichkeit gewesen, rasch zu reagieren. „Es war ganz klar, dass wir helfen und die Bürger nicht in der Kälte stehen lassen“, erklärt SPÖ-Bürgermeister Thomas Windsor-Seifert. Es sei schließlich nicht sinnvoll, dass sich Patienten beim Warten auf den Arzt verkühlen.