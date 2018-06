„Das ist die Entscheidung der SPÖ, aber ich mache hier dem Bürgermeister (Anm. SP-Stadtchef Helmut Laab) keinen Vorwurf“, reagiert FP-Bürgermeister-Stellvertreter Erwin Kube auf NÖN-Anfrage. Der Rückzieher der SPÖ soll, so die Gerüchteküche, jedoch nicht freiwillig erfolgt sein, sondern auf Druck der Landes-SPÖ.

