„Man kann Gelsen nicht vorbeugend bekämpfen“, macht der Leiter des Bauhofs, Franz Els, klar. Die Insekten würden sich in temporären Gewässern fortpflanzen, die zumeist in privaten Gärten zu finden sind. Dazu gehören Regentonnen, mit Regenwasser aufgefüllte Blumentopf-Untersetzer oder Gartendekoration, in der Wasser stehen geblieben ist. „Das sind die massivsten Gelsenbrutstätten“, rät Els dazu, diese im eigenen Garten zu beseitigen.

Durch die Auwälder würde das Gelsenaufkommen, außer bei Hochwasser oder extremen Niederschlägen, nicht erhöht. „Dort sickert das Wasser schnell wieder ab, die Gelsenlarven können sich nicht entwickeln. Und in natürlichen Biotopen können sich Gelsen nicht massiv vermehren, da es zu viele Feinde gibt, ebenso wenig in fließenden Gewässern“, weiß Els.