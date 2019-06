Es regnete in Strömen, schnell bildeten sich Bäche und es kam zu Abschwemmungen. Die Feuerwehr war in der ganzen Gemeinde im Einsatz. Etliche Keller wurden überschwemmt und mussten von der Feuerwehr ausgepumpt werden. Am Ernstbrunner Hauptplatz wurde ein Stiegenhaus geflutet, die Feuerwehr war sofort vor Ort. Auch in Dörfles kam es zu heftigen Regenschauern.

Christian Sturm