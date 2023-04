Bausperre für Teil von Langenzersdorf wurde abgelehnt

Da der Pachtvertrag der Weinbauschule beendet wird, forderten die „Freien Gemeinderäte“ per Dringlichkeitsantrag, für den Bereich Obere Kirchengasse 23, den Rehgraben und die Magdalenenhofstraße bis zum Ortsende beim Eichendorfdenkmal eine Bausperre zu erlassen. Wenn die Weinbauschule den Götzhof verlässt, dann würde die Gefahr bestehen, dass das Areal wirtschaftlich verwertet wird, so die Befürchtungen. Nur eine Bausperre könne das verhindern. Zudem würde man so die Gelegenheit haben, die künftige Bebauung ohne Zeitdruck zu planen.

Die Weinbauschule am Rehgraben steht im Eigentum von Stefan Krummel und ist eine Außenstelle der Höheren Bundeslehranstalt für Wein- und Obstbau mit Sitz in Klosterneuburg. Nachdem der Pachtvertrag nach rund 60 Jahren nicht mehr verlängert wurde, will er infolge das Areal selbst weiterbetreiben und sich hier dem Wein- und Obstbau widmen. „Jedenfalls werde ich es als landwirtschaftlichen Betrieb weiterführen“, meint der Eigentümer zum Antrag der „Freien“ rund um Peter König. Ihm wirft er jedenfalls vor, sich nicht oder falsch informiert und ihn selbst auch nicht kontaktiert zu haben. Besonders ärgert ihn der Vorwurf, dass hier eventuell Spekulanten ihr Spiel treiben können. „Das widerspricht eindeutig der Wahrheit“, betont er im NÖN-Gespräch.

ÖVP-Bürgermeister Andreas Arbesser bestätigt: „Ein entsprechendes Konzept dafür wird ausgearbeitet und zeitgerecht vorgestellt. Da spricht nichts dagegen.“ Jedenfalls: Im Flächenwidmungsplan ist dieses knapp 30 Hektar große Gebiet mit der Widmung „Grünland Land und Forstwirtschaft“ versehen. Für Arbesser bedeutet dies, „dass hier lediglich jene Tätigkeit erlaubt ist, die in dieser Widmung Deckung findet“. Zudem liegt das Gebiet jenseits der örtlichen Siedlungsgrenzen, sodass hier eine weitere Besiedelung sowieso nicht erlaubt ist.

Grundsätzlich bedarf jede Umwidmung des Beschlusses des Gemeinderates und zusätzlich auch der Zustimmung der Landesregierung als Aufsichtsbehörde. Arbesser kann deshalb den Antrag der „Freien“ in keiner Weise nachvollziehen: „Abgesehen davon muss jedes Umwidmungsansuchen auch die entsprechende raumordnungsfachliche Beurteilung aufweisen. Dies hat durch ein Raumplanungsbüro in Abstimmung mit den Fachkräften des Landes Niederösterreich zu erfolgen. Bereits aufgrund dieser Tatsachen erübrigt sich jeder weitere Kommentar.“

Er weiß auch, dass der Antrag sowie die Meldungen in den sozialen Medien für den Eigentümer Stefan Krummel überraschend und befremdlich waren. „Ohne diesen zu kontaktieren, wurden sämtliche Behauptungen von den Antragstellern einfach und falsch in der Öffentlichkeit verbreitet. Dazu soll sich jeder seinen Teil denken.“

