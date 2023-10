Der Weg für eine Energiegemeinschaft mit Hagenbrunn ist frei

Der Gemeinderat hat den Grundsatzbeschluss zur Gründung einer Energiegemeinschaft mit Hagenbrunn gefasst. Unterstützung kommt dabei von der Wien Energie, die später auch die Verrechnung übernehmen soll. Vorerst werden nur Gemeindebetriebe angeschlossen sein, erklärte Bürgermeister Gerald Glaser (ÖVP).

Allerdings soll ein Zusammenschluss mit der Gemeinde Hagenbrunn erfolgen. Dort hat der Gemeinderat vor wenigen Wochen grünes Licht für die Energiegemeinschaft gegeben. Wichtig ist laut Glaser, dass auch die vorhandenen vier Windräder, die in Hagenbrunn an der Grenze zu Enzersfeld stehen, in die Energiegemeinschaft aufgenommen werden.

Ohne diese Windräder würde es nur Stromerzeugung aus Photovoltaik geben, in den Nachstunden aber müsse etwa für die Straßenbeleuchtung wie bisher „normaler“ Strom gekauft werden. Zusammen mit den Windrädern wird eine Einsparung für die Gemeinde von rund 12.000 Euro pro Jahr erwartet.

SPÖ-Fraktionsführerin Helga Ronge regte an, diesen Einsparungsbetrag zweckgewidmet etwa für Photovoltaik-Förderungen zu verwenden. Glaser entgegnete, dass man zuerst die tatsächliche Größe der Einsparung kennen müsse und erinnerte, dass die Gemeinde durch die gestiegenen Energiekosten auch entsprechende Zahlungen zu leisten habe.

Glaser wies zudem ausdrücklich darauf hin, dass die Energiegemeinschaft nichts mit Änderungen beim Windpark habe. Sollten die Windräder durch neue und deutlich höhere Geräte ersetzt werden, ist die Zustimmung der Gemeinde nötig. Das ist aber kein Thema.