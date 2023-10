Geheimabstimmung über Hundebadetag sorgte für Verwunderung

Hunden eine Abkühlung im Gerasdorfer Badeteich zu erlauben, war die Grundidee von Vizebürgermeister Dietmar Ruf (FPÖ). Geplant war der Hundebadetag für Mitte Oktober, kurz nach Ende der Badesaison. Ruf brachte deshalb in der vergangenen Gemeinderatssitzung einen Dringlichkeitsantrag ein, doch dieser sorgte bei den Gemeinderäten für Verwunderung. In seinem Antrag erwähnt er nämlich explizit, dass die Politiker im Geheimen über den Hundebadetag abstimmen sollen. Statt einfach die Hand für oder gegen den Antrag zu heben, musste dabei mit Zetteln gewählt werden, die in eine Urne geworfen werden. Diese Art der Abstimmung wurde im Gerasdorfer Gemeinderat jahrelang nicht angewandt und sorgt nicht nur für Begeisterung.

„Ein solcher Beschluss ist meiner Meinung nach nur sinnvoll, wenn es sich um ein wichtiges Thema oder eine Gewissensfrage handelt“, meint etwa Gemeinderätin Kristina Mandl (ÖVP). In der Causa Hundebadetag sehe sie das nicht gegeben. Das löste eine Diskussion im Gemeinderat aus, doch schlussendlich entschied sich doch eine Mehrheit dafür, das geheime und zeitaufwendige Wahlverfahren durchzuführen. Dietmar Ruf erhoffte sich durch die Geheimhaltung, dass kein Fraktionszwang herrschen würde, und so jeder Politiker frei und parteiunabhängig entscheiden würde. Er glaubte, dass es so eher zu einer Mehrheit für den Badetag kommen könnte.

„Rückständiges“ Ergebnis

Gebracht hat der Aufwand ziemlich wenig: Am Ende fiel das Ergebnis der Abstimmung gegen den Hundebadetag aus. Dietmar Ruf ist enttäuscht: „Für mich ist das absolut nicht nachvollziehbar, es ist bereits in so vielen Städten ein großer Erfolg.“ Der Vizebürgermeister vermutet, dass die Gemeinderäte sich trotz anonymer Stimmabgabe an die Linie ihrer Partei gehalten hätten, weshalb es zu keiner Mehrheit gekommen sei.

Ein Politiker, der sich offen gegen den Hundebadetag ausgesprochen hat, ist Paul Vogler von den Grünen. „Wir haben seit Jahrzehnten ein Hundeverbot im Badeteich. Und das zurecht, denn Hunde lassen halt öfter was zurück“, meint Vogler. Aus Hygienegründen wäre es für ihn akzeptabel, einen Hundebadetag in einem Freibad zu veranstalten, denn „dort kann man das Becken danach auslassen“. Beim Badeteich sei das hingegen nicht möglich. Dietmar Ruf versteht diese Hygienebedenken nicht und bezeichnet die Entscheidung als „rückständig“. Im nächsten Jahr wolle er wieder einen Antrag für einen Hundebadetag stellen. Aber diesmal ohne geheime Abstimmung.