Energiegemeinschaft mit Enzersfeld beschlossen, SPÖ-Antrag abgelehnt

Hagenbrunn und Enzersfeld wollen eine Energiegemeinschaft gründen. Im Hagenbrunner Gemeinderat wurde in der letzten Sitzung ein entsprechender Grundsatzbeschluss gefasst. Ziel der Energiegemeinschaft ist es, bei Projekten wie Windpark oder Photovoltaikanlagen den Haushalten der beiden Gemeinden preisgünstigere Energie zu bieten. Im Raum steht ein Windpark-Projekt in Hagenbrunn mit zwei bis maximal drei Windrädern in einem Abstand von 1.200 Metern zum Gemeindegebiet von Enzersfeld. Mit dem „Energiepreis-Zuckerl“ erhofft man die Zustimmung der Gemeinde Enzersfeld zu erlangen. Diese leistungsstarken Windräder sollen die bestehenden vier Windräder ersetzten.

Gestartet ist die Sitzung mit einem Dringlichkeitsantrag der SPÖ. SPÖ-Fraktionschefin Manvinder Gill forderte die Erhebung des Bedarfs an Kinderbetreuung ab dem Alter der Kinder von zwölf Monaten. Bei der nächsten Gemeinderatsitzung sollte das Ergebnis der Erhebung dann dem Gemeinderat vorgelegt werden. Bürgermeister Michael Oberschil sieht zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn in einer Bedarfserhebung, da erst nach der Fertigstellung der neuen Volksschule im Herbst 2024 Räumlichkeiten in der alten Volksschule zur Verfügung stehen. Mit einer Umsetzung rechnet Oberschil daher mit Jänner 2025. „Kinder für diese Betreuung sind noch nicht geboren“, hieß es aus den Reihen der ÖVP. Bei der folgenden Abstimmung scheiterte der Antrag, da nur SPÖ und Grüne zustimmten. Die ÖVP-Mandatare enthielten sich mit ihrer Zweidrittel-Mehrheit der Stimmen.