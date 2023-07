Sitzungseinladung nicht im Aushang, SPÖ spricht von Amtsmissbrauch

In der letzten Gemeinderatssitzung kritisierte SPÖ-Fraktionschef Franz Josef Fuchsbauer, dass die Einladung zur Sitzung nicht ordnungsgemäß veröffentlicht wurde. Denn wie seine Nachschau ergeben habe, war die Einladung nicht öffentlich ausgehängt. In der Sitzung sprach Fuchsbauer noch von einer Schlampigkeit des Bürgermeisters Josef Germ, was dieser zurückwies.

Am nächsten Tag legte er in einem Mail, das auch der NÖN vorliegt, noch etwas nach. Er zitiert Passagen aus der Niederösterreichischen Gemeindeordnung, etwa „Beim Gemeindeamt ist jedenfalls eine für jedermann zugängliche Amtstafel anzubringen“. Diese sei in Stetteldorf nicht permanent zugänglich. Zudem sei die Tagesordnung „spätestens am fünften Tag vor dem Tag der Gemeinderatssitzung an der Amtstafel der Gemeinde anzuschlagen“, dies sei nicht geschehen.

Fuchsbauer sieht somit einen doppelten Rechtsbruch als erwiesen. „Da ich annehme, dass dies durch den Bürgermeister vorsätzlich erfolgt ist, nehme ich zeitgleich einen Amtsmissbrauch wahr“, schreibt Fuchsbauer in dem Mail.

ÖVP-Bürgermeister Josef Germ sieht die Kritik gelassen. „Eine der Damen hat den Aushang offenbar zu früh abgenommen“, erklärt er. Da sei eben ein Fehler passiert, das sei menschlich und könne halt vorkommen.