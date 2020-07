Die letzte Gemeinderatssitzung brachte eine alte Frage wieder aufs Tapet: Braucht es eine Redezeitbeschränkung? Es war 21.30 Uhr, als eine Pause eingelegt wurde. Drei Stunden an Diskussionen lagen zu dieser Zeit hinter den Mandataren, aber noch kein einziger gefällter Beschluss; nur die Berichte der Stadträte konnten bis dahin abgeschlossen werden. Die letzten Besucher verließen um Mitternacht die Sitzung, rund eine halbe Stunde später war dann auch für die Gemeinderäte und Helfer die Arbeit getan.

Schon einmal hatte die ÖVP eine Beschränkung der Redezeit vorgeschlagen, wogegen sich die Grünen jedoch verwehrten. ÖVP-Bürgermeisterin Andrea Völkl will das Thema wieder aufnehmen: „Wir wollen nochmals mit allen Parteien über eine geregelte Redezeit verhandeln und sind dabei für Vorschläge offen“, will sie nichts einschränken.

Veronika Löwenstein Beschränkung ja, aber wie?

Die SPÖ zeigt sich verhandlungsbereit: „Bei großen Themen oder Beschlüssen, die eine Zweidrittelmehrheit erfordern, kann der Diskussion auch mehr Zeit gegeben werden“, will SPÖ-Vizebürgermeister Othmar Holzer Ausnahmen zulassen.

Für FPÖ-Stadtrat Herbert Pohl steht indes fest: „Eine Beschränkung ist leider notwendig, da es Fraktionen gibt, die aus der Sitzung eine Show machen, diese unnötig verlängern und damit für die Zuschauer, die an den echten Themen interessiert sind, unzumutbar machen“, ist er verärgert.

Skeptisch sind hingegen nach wie vor die Grünen: „Der Gemeinderat ist auch ein Organ der Debatte und es gibt eben Themen, die Zeit und Raum brauchen. Die ÖVP hat in ihrer Zeit als Opposition selbst die Rede hochgehalten, und das sollte in der neuen Rollenverteilung auch so sein“, findet Grünen-Stadtrat Dietmar Pfeiler.