Wie der Spillerner Vorplatz aussehen wird

Bevor er die Gemeinderatssitzung am Dienstag, 25. Juli, eröffnete, sprach SPÖ-Bürgermeister Thomas Speigner ein Lob aus: „Es ist phänomenal, dass trotz Urlaubszeit 19 von 21 Gemeinderäten gekommen sind. Wir sind also deutlich beschlussfähig.“ Die Sitzung wurde einberufen, um wichtige Beschlüsse bezüglich Projekt Volksschule zu fassen, ohne Zeit zu verlieren. Bekanntlich soll vor Schulbeginn im September alles fertig sein.

Der Tagesordnungspunkt im Wortlaut: „Garantievertrag für Darlehen in der Höhe von 4.000.000 Euro zuzüglich Zinsen und aller aus dieser Kreditgewährung entstehenden Kosten und Gebühren in Höhe von maximal 400.000 Euro für die Volksschulgemeinde.“ Speigner fügte hinzu, dass der Beschluss zwar schon in der März-Sitzung gefasst wurde, die Aufsichtsratsbehörde aber einen konkreteren Beschluss forderte, weshalb es Adaptierungen gab. Alle anwesenden Räte stimmten für den konkreteren Beschluss.

In der Gemeinderatssitzung wurde die Skizze des neuen Vorplatzes gezeigt. Foto: privat

Ein weiterer Tagesordnungspunkt betraf den Vorplatz der neuen Volksschule bzw. Kirchenplatz. Die nötige Neugestaltung erfolgt in der zweiten Augusthälfte und wurde von Speigner erläutert: „Er soll etwas entsiegelt werden, der Platz wird begrünt und bekommt Sitzbänke. Teilweise wird er zur autofreien Zone.“ Zudem werden teilweise Rasengittersteine verlegt, damit die Freiwillige Feuerwehr leicht zufahren kann. Franz Hatzl von den Grünen wollte wissen, wie man dann zum Gemeindezentrum zufahren kann, um beim Postpartner ein Paket abzuholen. Dies ist über die Erlgasse möglich, so Speigner. Grundsätzlich hätte die Neugestaltung aber auch den positiven Nebeneffekt, dass dadurch weniger Pkws auf den Platz fahren.

Am Tag vor der Sitzung kam das Angebot von der Strabag in der Höhe von rund 54.800 Euro. Dies überzeugte alle Gemeinderäte, die einstimmig das Okay für die Auftragsvergabe für die Neugestaltung gaben.