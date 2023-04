Streit um Lerntiger

Manfred Kreuzmann (FPÖ): „Es ist die absolut falsche Zeit für eine solche Erhöhung.“ Foto: privat, privat

„Es ist die absolut falsche Zeit für eine solche Erhöhung. Davon wird die Gemeinde nicht reich, aber für Eltern, die keine acht Wochen Urlaub im Sommer nehmen können, kann diese Erhöhung zu Mehrkosten von über 100 Euro bei zwei Kindern führen“, erklärt Manfred Kreuzmann von der FPÖ seinen Unmut. Erstmals seit Sommer 2016 plant die Gemeinde die Beiträge für die Sommerbetreuung ein wenig zu erhöhen. Es geht darum, den Elternbeitrag von 14 auf 16 Euro für das erste Kind und von elf auf zwölf Euro für Geschwisterkinder anzuheben.

Bürgermeisterin Sabine Hopf argumentiert dagegen: „Die Kosten wurden seit sieben Jahren nicht erhöht, obwohl eine Erhöhung überfällig wäre. Grundsätzlich ist es immer der falsche Zeitpunkt für eine Erhöhung, aber die Gemeinde muss auch auf ihren Haushalt achten.“ Dem scheint die Mehrheit des Gemeinderates zuzustimmen, denn der Gegenantrag der FPÖ wurde mit sechs zu elf Stimmen abgelehnt, wohingegen der ursprüngliche Antrag mit zehn zu sechs Stimmen und einer Enthaltung angenommen wurde.

BGL-Chef Franz Schöber findet, dass in dieser Gemeinderatssitzung nur beschlossen wurde, was notwendig war, obwohl einige seiner Fraktionsmitglieder den Gegenantrag von Kreuzmann unterstützten. SPÖ-Mandatar Josef Doppler sieht die Preisanpassung als kleines Problem und meint: „Ich bin damit nicht zufrieden. Die Gemeinde könnte es verkraften, gerade in dieser Zeit noch mit der Erhöhung zu warten. Dementsprechend hat auch die SPÖ dagegen gestimmt, weil es einfach ein falsches Zeichen ist.“ Auch der ehemalige MFG-Mandatar Eduard Szulderics unterstützte den Gegenantrag, aber durch die Mehrheit der ÖVP wurde trotzdem auf eine Erhöhung entschieden.

Einhelligkeit bei Rechnungsabschluss

Die weiteren Tagesordnungspunkte waren dagegen sehr einhellige Entscheidungen. Einzig beim Rechnungsabschluss gab es eine Anmerkung von Manfred Kreuzmann, der sicherstellen wollte, dass es nicht erneut zu Rechnungen ohne die nötigen Beschlüsse kommt, wie sie derzeit aus vergangenen Jahren in einem Ausschuss behandelt werden müssen. Nachdem dies geklärt war, konnte der Rechnungsabschluss aber einstimmig angenommen werden.

Auffällig war lediglich, dass ein Überschuss von fast 250.000 Euro ausgewiesen wurde, dieser liegt aber daran, dass 2022 einige Projekte aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht umgesetzt werden konnten, die aber bereits im Budget eingeplant waren. „Einzig die Wahlkosten von rund 10.000 Euro, die für die von der BGL vom Zaun gebrochene Neuwahl angefallen sind, hätten wir uns sparen können“, kommentiert Kreuzmann.

Sonnenkraftwerk und Segelflug

Bürgermeisterin Hopf gibt den optimistischen Ausblick, dass bereits viele der geplanten Projekte in den Startlöchern stehen, wie zum Beispiel die Heizungserneuerung, die nur die entsprechenden Temperaturen abwartet, oder der Start des Projekts „Sonnenkraftwerk Leitzersdorf“, der für 13. April geplant ist und für welches noch die Kaufpreise und Verzinsung in Tagesordnungspunkt sieben angepasst wurden.

Außerdem wurde über mehrere Bauprojekte die Übernahme der Kosten für Ziviltechnikerarbeiten einstimmig beschlossen, ebenso wie ein Straßenbauprojekt an der Ernstbrunner Straße. Und schlussendlich wurde mit einem Beschluss die Vorbereitung für die Festveranstaltung „100 Jahre Segelflugwochen“, die am Waschberg stattfinden soll, offiziell gestartet.

