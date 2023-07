Windkraft in Leitzersdorf: Volksbefragung am 24. September

Wer schonmal professionelle Auktionatoren besonders aus den USA gesehen hat, weiß, wie undeutlich schnelles Reden werden kann. Und obwohl Bürgermeisterin Sabine Hopf die Anträge zur Abstimmung so schnell vorlas, dass sie den Auktionsprofis Konkurrenz machte, blieb sie doch immer klar verständlich. Eine beachtliche Leistung und wohl ein Hauptgrund für die rasante Abwicklung der Sitzung.

Aber das dreiköpfige Publikum merkte auch, dass sich die Gemeinderäte und insbesondere der Gemeindevorstand sehr gut auf die Sitzung vorbereitet hatten. Abgesehen vom Dringlichkeitsantrag zur Gewährung von Schulstartgeld für die Taferlklassler 2023 aus Leitzersdorf, der von Manfred Kreuzmann (FPÖ) eingebracht wurde, wurde nur der zweite Punkt auf der Tagesordnung diskutiert.

Kurze Unstimmigkeit wegen Infoveranstaltung

Die Gemeinde Leitzersdorf plant nämlich im September die Durchführung einer Volksbefragung zur Errichtung von Windkraftanlagen und vor dem Wahltag, dem 24. September 2023, sollen die Bürger die Möglichkeit haben, sich bei zwei Veranstaltungen über das Projekt zu informieren. Insgesamt sind entlang der Landesstraße 25 sechs Windkraftanlagen der 7 MW-Klasse als Windpark Leitzersdorf geplant.

Die beiden beteiligten Unternehmen Haider Energieerzeugung und EVN Naturkraft Erzeugungsgesellschaft haben in der Gemeinderatssitzung vorangehenden Besprechungen bereits zugesagt, an zwei Tagen vor dem 10. September in den beiden Wirtshäusern Greil und Zum Fritz in Leitzersdorf Infostände aufzubauen.

Gemeinderat Kreuzmann warf ein, dass reine Infoveranstaltungen zu wenig seien und es Diskussionsrunden brauche. „Die wollen keine richtige Diskussion, das ist immer so ein Wirbel, sagen sie“, kritisierte er das Beharren der Partnerunternehmen auf dem Format der Informationsveranstaltung.

ÖVP-Bürgermeisterin Sabine Hopf hielt dagegen, dass bereits vereinbart sei, dass es erst Informationsstände und eine anschließende Podiumsdiskussion geben soll, „damit die Information nicht zu kurz kommt.“ Mit dieser Lösung konnten sich alle anfreunden, sie wurde in einem Zusatzantrag fixiert, ehe der Punkt „Volksbefragung“ einstimmig angenommen wurde.

Straßenbau und Energie-Projekte

Nach der Genehmigung der Kaufverträge für 13 Parzellen in Wiesen - zwei sind noch frei und können erworben werden - ging es weiter mit zwei Straßenbauprojekten. So sollen in Leitzersdorf an der L25 und in Kleinwilfersdorf an der L31 Flächen in die Verwaltung der Gemeinde übergehen, darunter eine Busbucht samt Nebenanlagen mit einer Fläche von über 650 Quadratmetern.

Auch das Projekt „Sonnenkraftwerk Leitzersdorf“ wächst weiter. Während die Volksschul-PV-Anlage bereits in Betrieb ist und jene am Gemeindeamt nur mehr auf das OK des Netzbetreibers wartet, werden bereits die nächsten beiden Anlagen beschlossen. Diese sollen am Bauhof und am Feuerwehrhaus installiert werden, erneut hat die eNu die Firma Leonbacher dafür empfohlen. Die Kosten belaufen sich auf über 70.000 Euro.

Da das Sale-und-Lease-Back-Verfahren bereits bei den ersten Anlagen auf reißenden Absatz stieß, schlug die Bürgermeisterin es auch für diesen Ausbauschritt vor, der Zusatzantrag wurde ebenso wie der Hauptantrag einstimmig angenommen.

Für diverse Projekte in den Kanal- und Wasserleitungssystemen will die Gemeinde Leitzersdorf zudem über 497.000 Euro in die Hand nehmen, auch das wurde vom Gemeinderat genehmigt. Ebenfalls im Bereich von mehreren Zehntausend Euro sind die Kosten für Asphaltierungsarbeiten einer Busbucht und den Straßenbau von 240 Metern einer Gemeindestraße.