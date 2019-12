NOEN

Nach der Gründung der Bürgerliste und der verjüngten SPÖ-Spitze gibt es auch bei der ÖVP Ernstbrunn Änderungen: An der Spitze der Gemeinderegierung soll sich schon bald etwas ändern.

Der langjährige Vizebürgermeister Alfred Wittmann legt sein Amt zurück und wird sich im Jänner 2020 nicht mehr der Wahl stellen. Wittmann war seit 2009 als geschäftsführender Gemeinderat und ab 2013 in der Position des Vizebürgermeisters tätig. Nun zieht er die Bremse, die Doppelbelastung von Beruf und Gemeindepolitik wurde ihm nun zu viel: „Um fünf Uhr in der Früh klingelt der Wecker und erst spät abends komme ich wieder nach Hause. Da ich beruflich ziemlich eingespannt bin, werde ich mich nicht mehr zur Wahl stellen.“

Wittmann ist Maschinenbauingenieur und arbeitet als Projektleiter. Seine Entscheidung, das Amt zurückzulegen, kam für Gangl sehr überraschend, er kann den Entschluss jedoch sehr gut verstehen: „Wir haben uns immer gut verstanden und es war all die Jahre eine gute Zusammenarbeit“, bedankt er sich.

Als Nachfolger wird sich Gerhard Toifl der Wahl stellen. Ortchef Gangl ging nach der Rücktrittserklärung Wittmanns auf Toifl zu, da dieser bereits auf etliche Jahre in der Gemeindepolitik zurückblicken kann. Seit 2013 ist er Ortvorsteher von Naglern und seit Oktober auch Gemeindeparteiobmann. „Wenn mich die Leute wollen, dann werden sie mich wählen“, so Toifl. In Bezug auf seine Arbeit in der Gemeindepolitik meint er: „Man lernt nie aus. Es kommt immer wieder etwas Neues dazu.“