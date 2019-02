FP-Kandidat Herbert Pohl im NÖN-Interview .

Quereinsteiger Herbert Pohl ist der neue Spitzenkandidat der Stockerauer FPÖ. Er will die Wähler durch Bürgernähe überzeugen und ortet viel ungenutztes Potenzial in der Stadt. Sein erklärtes Ziel: Ein lebenswertes Stockerau. Im NÖN-Wordrap-Video beantwortet der FP-Kandidat persönliche Fragen, das ganze Interview lest ihr in der aktuellen Printausgabe der Korneuburger NÖN.