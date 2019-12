NOEN

Bei der Gemeinderatswahl 2015 schafften fünf Parteien den Einzug in den Rußbacher Gemeinderat. Die ÖVP holte mit 56 Prozent die Absolute und war mit zwölf Personen vertreten, die SPÖ mit vier, jeweils ein Mandat entfiel auf FPÖ, Grüne und Bürgerliste. Mit der Parteienvielfalt ist ab der kommenden Legislaturperiode aber Schluss, denn lediglich ÖVP und SPÖ reichten ihre Wahlvorschläge fristgerecht ein. Somit kommt es nur zu einem Duell um die Wählergunst.

ÖVP-Bürgermeister Hermann Pöschl zeigte sich überrascht ob der geringen Konkurrenz. Dass die Bürgerliste nicht mehr antritt, war schon lange bekannt, da sich Anna Holzer aus Altersgründen zurückzog. Dass FPÖ und Grüne die Frist verstreichen ließen, kam für den Ortschef aber unerwartet: „Offenbar machen wir unsere Arbeit so gut, dass sich die Mitbewerber keine Chance ausgerechnet haben“, lacht Pöschl.

„Wir schicken immer Erinnerungen aus, leider hat es nichts gebracht. Wir können ja nicht allen nachlaufen.“Ina Aigner, FPÖ

Wobei der Freiheitliche Leopold Pichler die Deadline tatsächlich unabsichtlich versäumt hat, das bedauert er nun sehr: „Es war ganz klar mein Fehler, ich hab geglaubt, man muss erst bis zum 19. Dezember abgeben. Es tut mir leid für meine Wähler.“ Für FPÖ-Bezirksobfrau Ina Aigner ist der Vorfall „äußert bedauerlich“, sie kann sich nicht erklären, wie der Fauxpas passieren konnte: „Wir schicken immer Erinnerungen aus, leider hat es nichts gebracht. Wir können ja nicht allen nachlaufen.“

37 Namen finden sich auf der Kandidatenliste der ÖVP, hinter Pöschl reihen sich Vizebürgermeister Manfred Punz und Maria Pichler. Sie ist auch die einzige Frau auf „wählbarer Stelle“. Von den aktuellen VP-Gemeinderäten tritt nur Martin Elsensohn nicht mehr an, er wird aber weiterhin das neue Veranstaltungszentrum betreuen.

Die Überzeugungsarbeit der SPÖ, Mitstreiter zu finden, war nur bedingt erfolgreich. Nur drei Namen finden sich auf der Liste: Leopold Volnhals geht als Spitzenkandidat in die Wahl, gefolgt von Karin Koller und Oscar Tomrle. Martin Finster und Josef Kienast treten nicht mehr an. Sollte die SPÖ also wieder vier Mandate erhalten, würde ein Sessel frei bleiben. SPÖ-Bezirksparteiobmann Martin Peterl gesteht, dass Rußbach bei der Kandidatenfindung ein schwieriges Pflaster war. Die bestehenden Gemeinderäte wollten eigentlich aufhören, drei haben sich aber bereits erklärt, doch weiterzumachen. „Sonst hätten wir dort einen weißen Flecken gehabt“, weiß Peterl.

Für Finster ist es jedoch kein kompletter Abschied aus der Politik, er bleibt weiterhin Ortsparteiobmann. Es war aber Zeit, kürzerzutreten: „Nach 20 Jahren im Gemeinderat muss einfach einmal Schluss sein.“