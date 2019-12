Listenzweiter Aad Robben-Baldauf: „Damit ist klar, dass am 26. November eine Alternative für alle Bürger am Stimmzettel steht, die Transparenz nicht nur verspricht, sondern lebt.“ Das Wahlziel sei klar: den Einzug in den Gemeinderat erreichen und in Korneuburg für absolute Transparenz statt absoluter Mehrheit sorgen.

„Eine absolute Mehrheit bedeutet, dass der Parteibuchwirtschaft Tür und Tor geöffnet wird und die Meinungsvielfalt leidet“, meint Spitzenkandidatin Sabine Tröger. Thematisch setzen die NEOS vor allem auf transparente Gemeindepolitik in allen Bereichen, etwa bei den Finanzen.