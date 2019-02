Seit Mittwochmittag steht es fest: Sechs Parteien werden am 24. März in Stockerau zur Wahl stehen.

Neuwahlen in Stockerau: Kandidatenlisten sind fixiert .

Die Bürgerliste WIR! unter Spitzenkandidat Erwin Kube (vormals FPÖ) hat 177 Unterstützungserklärungen gesammelt, 74 wären für eine Kandidatur nötig gewesen. Die NEOS konnten ihr Team verbreitern, 20 Kandidaten stellen sich für die Grünen zur Wahl.

Die FPÖ unter dem neuen Spitzenkandidaten Herbert Pohl will die Wähler über das Vorzugsstimmen-System mitentscheiden lassen, welche Kandidaten in den Gemeinderat einziehen. Die SPÖ hat sich neu aufgestellt und konnte auch neue Gesichter gewinnen, die ÖVP legt mit insgesamt 74 Kandidaten die umfangreichste Liste vor.

Alle Hintergründe zu den Kandidatenlisten sowie die Aussagen der Spitzenkandidaten lest ihr in der nächsten Ausgabe der Korneuburger NÖN, die am kommenden Mittwoch erscheint.

Die Listen:

SPÖ: 1. Othmar Holzer, 2. Gabriele Frithum, 3. Heinz Scheele, 4. Corinna Riedler, 5. Christian Hellweil, 6. Gerda Gübler, 7. Markus Rosenberger, 8. Samira Mujkanovic, 9. Daniel Pollak, 10. Thomas Salway, 11. Ditmar Fürst, 12. Alexander Schuller, 13. Jürgen Ruzicka, 14. Admir Osmanovic, 15. Yasar Erkol, 16. Alexander Rester, 17. Andreas Steuer, 18. Torsten Engelage, 19. Manuel Kurzmann, 20. Barbara Lettner.

ÖVP: 1. Andrea Völkl, 2. Christian Moser, 3. Martin Falb, 4. Iris Ludl, 5. Matthias Zagler, 6. Margit Weiss, 7. Gregor Hetzendorfer, 8. Monika Handschuh, 9. Felix Koll, 10. Ibraimi Setki, 11. Johannes Bartosch, 12. Eleonore Kopf, 13. Manuela Trabauer, 14. Herwig Hödl, 15. Gerhard Dummer, 16. Peter Samer, 17. Johann Goll, 18. Siegfried Gaida, 19. Anton Kadoun, 20. Michael Kremer (insgesamt 74).

FPÖ: 1. Herbert Pohl, 2. Alen Corkovic, 3. Isabella Horvath, 4. Nadine Inführ, 5. Reinhard Inführ, 6. Petra Jassek, 7. Michael Kinast, 8. Andreas Lay, 9. Wolfgang Mayer, 10. Helga Mayer, 11. Gerald Moll, 12. Klaus Polacek, 13. Elfriede Schönbauer, 14. Karin Wiesner, 15. Hardo Winter.

Grüne: 1. Dietmar Pfeiler, 2. Radha Kamath-Petters, 3. Matthias Kubat, 4. Andreas Straka, 5. Walter Klinger, 6. Alexandra Schneider, 7. Regina Fless-Klinger, 8. Helga Zimm, 9. Thomas Muth, 10. Elisabeth Pfeiler, 11. Markus Betz, 12. Petra Bsteh, 13. Gabriele Motlik, 14. Gernot Bsteh, 15. Eva Fröschl, 16. Otto Knell, 17. Anita Schlattner, 18. Georg Schneider, 19. Evelyn Dreier-Koch, 20. Anneliese Reijnders.

NEOS: 1. Martin Fischer, 2. Karina Hellbert, 3. Christian Jonak, 4. Sonja Reiser, 5. Stefan Janovsky, 6. Jannic Haimeder.

WIR!: 1. Erwin Kube, 2. Sabine Hofer, 3. Werner Bolek, 4. Nina Lai, 5. Tobias Watzinger, 6. Susanne Andergassen, 7. Christian Andergassen, 8. Ingrid Riedl, 9. Erika Scheuer.