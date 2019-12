Am 18. Dezember endete die Nennfrist für Parteien und Gruppen, die bei der Gemeinderatswahl an den Start gehen. Die NÖN hat sich umgehört, welche Erwartungen die Parteien haben und mit welchen Spitzenkandidaten sie ins Rennen gehen.

Fest steht: Alle Bürgermeister im Bezirk stellen sich als Listenerste der Wahl, so auch der dienstälteste Gemeindevorsteher An dreas Arbesser aus Langenzersdorf. Spannend wird es bei der Mandatsverteilung in Gemeinden, in denen es neue Gruppen oder Personalwechsel gibt.

Die erste Panne bei der Gemeinderatswahl gibt es bereits: Der Kandidat der FPÖ in Rußbach, Leopold Pichler, erschien einen Tag zu spät im Gemeindeamt und hat die Frist für die Anmeldung verpasst. Neben Enzersfeld, Stetteldorf und Stetten ist Rußbach somit die vierte Gemeinde, in der nur zwischen ÖVP und SPÖ gewählt werden kann.

Gerold Groß als neuer SPÖ-Mann in Ernstbrunn

In Ernstbrunn ist eine neue Bürgerliste mit dem Namen „UNS“ (Uns geht’s um Ernstbrunn) entstanden. Gegründet wurde sie von den drei FPÖ-Gemeinderäten Hans Narrenhofer, Wilhelm Anton und Lukas Grausenburger und SPÖ-Gemeinderat Herbert Danecek, weil sie mit der Bundespolitik nicht zufrieden sind ( die NÖN berichtete, siehe hier ).

„Wir wollen für Ernstbrunn arbeiten. Wir arbeiten gut zusammen, menschlich passt es, deshalb wollen wir weitertun und machen es nun überparteilich“, so Narrenhofer. Insgesamt sind es derzeit sieben Mitglieder, die sich der Wahl im Jänner mit dem Ziel, die vier bestehenden Gemeinderatssitze zu halten, stellen werden.

Für die FPÖ bedeutete diese Gruppierung das „Aus“ in Ernstbrunn, die Blauen haben keine eigene Liste. „Wir sind uns aber nicht böse, das alles geht auf die Vorkommnisse im Bund zurück“, erklärt FPÖ-Bezirksobfrau Ina Aigner. Die SPÖ hingegen hat einen neuen Spitzenkandidaten gefunden: Gerold Groß, mit 25 Jahren sogar der jüngste Spitzenkandidat im ganzen Bezirk.

Heiß umkämpft könnte Gerasdorf werden. SP-Bezirksparteivorsitzender Martin Peterl verweist zwar auf Umfragen, wonach die SPÖ keine Bedenken bei ihren drei Bürgermeistern Thomas Windsor-Seifert (Stetten), Thomas Speigner (Spillern) und Alexander Vojta (Gerasdorf) haben muss, Ina Aigner (FPÖ) aber bezeichnet Gerasdorf als Hoffnungsgebiet, „da wäre mit Dietmar Ruf sogar der Bürgermeister denkbar.“ Diesen Anspruch erhebt allerdings auch ÖVP-Bezirkssprecher Hermann Haller: „Ich sehe die Chance, mit Kristina Mandl eine Bürgermeisterin stellen zu können.“ Erstmals treten dort die NEOS mit Benjamin Scepka an.

Ähnlich begehrt ist der „Chefsessel“ in Leitzersdorf: Bürgermeister Franz Schöber von der Bürgerliste tritt wieder an. Fraglich ist, ob er sich gegen Sabine Hopf von der ÖVP behaupten kann, zu ausgeglichen waren die Mandatsstände bei den letzten beiden Wahlen. Spannend wird es demnach auch nach dem Urnengang, wenn es um die Wahl des Bürgermeisters geht.

Drei Gemeinden sind sehr heiß umkämpft

In der Bezirkshauptstadt Korneuburg wollen die Roten ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp den Bürgermeistersessel streitig machen. Nämlich dann, wenn „Gepp durch die NEOS die Absolute verliert“, wie Peterl ausführt. Spitzenkandidatin bei den NEOS ist die ehemalige ÖVP-Gemeinderätin Sabine Tröger. Sie erhofft sich zwei bis drei Mandate und will ebenfalls die Absolute brechen. Je nach Mandatszahl wäre für Tröger die Unterstützung eines anderen Bürgermeisterkandidaten denkbar.

Große Hoffnung setzt NEOS-Bezirkssprecher Elmar Pittracher in seine Heimatgemeinde Bisamberg: „Drei bis vier Mandate wären gut, um die Absolute zu brechen.“ Auch in Langenzersdorf wollen die NEOS ein oder zwei Mandate schaffen.

„Nachdem SPÖ und FPÖ im Bund schwächeln, rechne ich mit Stimmenzugewinnen“, nennt Hermann Haller (ÖVP) die Erwartungen der ÖVP im Bezirk. Grundsätzlich will die ÖVP ihre Bürgermeister halten und auch welche dazugewinnen. „Spannend wird die Farbenvielfalt: Treten viele unterschiedliche Gruppen an, kann das eine Absolute verhindern“, warnt Haller. Das weiß auch Jürgen Duffek, ÖVP-Bürgermeister in Niederhollabrunn. Sollte sich die Absolute für ihn wieder nicht ausgehen, „werden wir wieder die Hand zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit ausstrecken.“

Peterls Wunsch ist ein Mandatszugewinn der SPÖ von 106 auf 120 Mandate im Bezirk. Da sei es erfreulich, „dass sich Roland Boigner in Leobendorf sehr gut etabliert hat und auch Spitzenkandidat ist.“ In Enzersfeld ist er glücklich über die Rückkehr des ehemaligen Gemeinderats Robert Bauer. Die Bezirkssprecherin der Grünen, Elisabeth Kerschbaum, will „ein bisserl stärker werden“. Sie hofft, dass sich der Aufschwung auf Bundesebene auf die Gemeinderatswahl auswirkt. Angetreten wird in jenen Gemeinden, in denen die Grünen schon aktiv waren. In Kor neuburg bildet sie mit Johann Renner eine „Doppelspitze“.

„Ich hoffe, dass die Bundespolitik keine Auswirkungen auf die Gemeinderatswahl hat“, erklärt Ina Aigner (FPÖ). Ihr Wunsch: „Mandate erhalten oder sogar dazugewinnen; eventuell sogar einen Bürgermeister.“

Einen Überblick über die Spitzenkandidaten aller Parteien findet ihr in der Printausgabe und im ePaper.