Lange war es ein großes Rätselraten, ob Franz Schöber mit seiner Bürgerliste wieder zur Wahl antritt. Kurz vor dem Fristende für die Einreichung der Wahllisten verkündete er nun, dass er wieder ins Rennen um den Bürgermeistersessel gehen wird.

Am 26. Jänner könne man sich entscheiden, wie zufrieden man mit seiner Arbeit war: „Soll der Weg mit mir weitergehen wie bisher oder nicht?“, will Schöber ganz auf die Meinung der Wähler vertrauen. Weiter in die Zukunft will er nicht noch blicken: „Wie dann im Gemeinderat bei der Wahl des Bürgermeisters abgestimmt wird, wird man sehen.“

Anders als die anderen Frak tionen hat die Bürgerliste keine Unterstützung seitens einer Landesorganisation. Doch mit den Mitteln aus der Parteienförderung lasse sich schon ein Wahlkampf führen, so Schöber: „Da wird es Aussendungen an jeden Haushalt geben, aber auch Besuche von Tür zu Tür.“ BGL-Gemeinderätin Ingrid Hofmann ergänzt: „Wir müssen alle fest mithelfen. Es wird sicher sehr herausfordernd, aber dafür gibt es einen kurzen Wahlkampf.“

Die 17-köpfige Kandidatenliste ist ausgewogen: Das Verhältnis Frauen zu Männer ist nahezu ausgeglichen, zudem sind die Personen verzahnt gereiht. Kein Verständnis hat Schöber dafür, dass die ÖVP den Budgetvoranschlag 2020 abgelehnt hat: „Da sind nur notwendige Ausgaben dabei. Auch ein anderer Bürgermeister muss das so machen, da ist kein Schöber-Projekt dabei“, ärgert er sich.

Die offenen Baustellen in der Gemeinden sind bekannt und müssen von den künftigen Entscheidungsträgern angegangen werden: Umbau des Gemeindehauses, Schaffung von Baugründen, damit Leitzersdorf wieder wachsen kann, „Bauhof neu“ und das neue Haus für die Jagdgesellschaft sowie längerfristig eine Lösung für den Sportplatz.