NOEN

Premiere in der Stadt: Gleich sechs Listen stellen sich erstmals einer Gemeinderatswahl. Neben der regierenden SPÖ treten ÖVP, FPÖ, die Grünen, DU und die NEOS am 26. Jänner an. Für SPÖ-Bürgermeister Alexander Vojta, der seit zwölf Jahren an der Spitze der Stadt steht, kann es nur ein Wahlziel geben: „Das SPÖ-Team tritt an, um aus der kommenden Wahlauseinandersetzung wieder als Nummer eins hervorzugehen.“

Die stärkste Liste seit 20 Jahren mit 54 Kandidaten soll das möglich machen. „Es sind da rauf sowohl Routiniers aus dem Gemeinderat als auch viele neue Gesichter mit Engagement und Fachkompetenz vertreten“, beschreibt der Bürgermeister und SPÖ-Spitzenkandidat.

Bei ÖVP entscheiden die Vorzugsstimmen

Stolz darauf, 45 Prozent der Liste mit Frauen besetzt zu haben, ist ÖVP-Stadtparteiobfrau Kristina Mandl. Sie führt das 40-köpfige ÖVP-Team an, in dem die jüngste Kandidatin demnächst 20 Jahre wird und die älteste auf 72 Jahre zurückblicken kann. Zum Zug kommt, wer die meisten Vorzugsstimmen bekommt. „Die Listenreihung spielt bei uns keine Rolle“, betont Mandl, „wer die meisten Vorzugsstimmen erreicht, wird Gemeinderat oder Gemeinderätin.“

Einen historischen Rekord mit 34 Kandidaten kann auch die freiheitliche Partei verkünden. Den Grund dafür ortet FPÖ-Vizebürgermeister Dietmar Ruf in „unserer Bürgernähe und unserer Problemlösungskompetenz“. Ruf verspricht „einen guten Mix aus erfahrenen Gemeinderäten und Bürgern“. Gering fällt allerdings der Frauenanteil mit 25 Prozent im Vergleich zu anderen Parteien aus. „In meinem Team zählen Qualifikation, Engagement und der Fleiß. Das Geschlecht ist für uns sekundär“, begründet Ruf.

Unter einem etwas abgeänderten Namen tritt das GRÜFO diesmal an. Man habe sich bewusst entschieden, die Grünen in den Namen aufzunehmen, erklärt Gemeinderat Paul Vogler, der als Doppelspitze gemeinsam mit Gemeinderat Christian Koza als „Grüne Gerasdorf – GRÜFO“ antritt. Auf der laut Vogler „stark verjüngten“ Liste finden sich insgesamt 23 Kandidaten. Überraschend ist Platz drei, auf dem der ehemalige Stadtamtsdirektor Herbert Klenk antritt. Mit dem Bundestrend im Rücken erwartet sich Vogler ein drittes oder vielleicht sogar viertes Mandat.

Ebenfalls wieder der Wahl stellt sich die Liste DU mit An dreas Führer an der Spitze. Der ehemalige Wirtschaftshofleiter und frühere SPÖ-Gemeinderat sagt der SPÖ den Kampf an und warnt: „Wer jetzt SPÖ wählt, der wählt in drei Jahren Michael Kramer.“

Die NEOS haben die notwendigen Unterstützungserklärungen gesammelt und treten mit einem achtköpfigen Team rund um Benjamin Scepka an.

Gemeinderatswahl 2015:

SPÖ 42,3 % (16 Mandate)

ÖVP 27,1 % (10)

FPÖ 19,2 % (7)

GRÜFO 6,1 % (2)

DU 5,4 % (2)