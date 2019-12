NOEN

Die Bürgermeisterpartei SPÖ präsentierte ihre Liste für die Gemeinderatswahl, für Gemeindeoberhaupt Thomas Speigner repräsentieren die 42 Kandidaten „das breite Spektrum der Gesellschaft“.

Mit Sophie Montsch ist die jüngste SP-Kandidatin 20 Jahre, Elisabeth Hiess ist mit 83 Jahren die älteste. Auch sonst sind die Personen völlig unterschiedlich, freut sich Speigner: „Wir haben Angestellte, Selbstständige, Pensionisten, eine Studentin und eine Jungmama dabei.“ Der Frauenanteil beträgt 43,5 Prozent. 2015 holte die SPÖ 13 von 21 Mandate, Speigner möchte die Sitze zumindest halten.

Doppelspitze für die ÖVP

Die ÖVP sicherte sich damals fünf Mandate, Sonja Großinger führt die Liste mit 23 Personen als Spitzenkandidatin an. Ehemann Mauritz Großinger ist diesmal auf Rang zwei zu finden, er erläutert die Hintergründe des Wechsels: „Es handelt sich bei uns um eine Doppelspitze, der Wähler soll durch Vorzugsstimmen entscheiden, wer die Nummer eins ist.“

Man würde sich aber bestens ergänzen, betont er lachend, nicht nur privat, auch im politischen Engagement. Insgesamt sei die Liste im Vergleich zu 2015 wesentlich verjüngt, zudem finden sich viele Frauen an wählbarer Stelle. „Wir wollen die Absolute der SPÖ brechen, damit wir mehr mitgestalten können“, definiert Mauritz Großinger das Wahlziel.

Die FPÖ geht mit Jakob Trimmel als Nummer eins in die Wahl, dahinter rangieren Andreas Warschitz, Manuel Hojesky und Josef Trimmel. Wie in der NÖN berichtet, beendete Kurt Hahn seine politische Tätigkeit. Der Spitzenkandidat hofft auf ein positives Abschneiden: „Wir wollen wieder zwei Mandate. Aber unser Ziel sind Zugewinne, wenn nicht in Mandaten, dann immerhin in Prozenten.“

Für die Grünen geht wieder Franz Hatzl als Spitzenkandidat ins Rennen, dahinten findet sich Angelika Osanna-Elliott vor Michael Dyk. Wie bei der FPÖ stehen auch bei den Grünen insgesamt sechs Kandidaten auf der Liste. Als Ziel gibt Hatzl zwei Mandate aus: „Das wäre natürlich ein schöner Erfolg für die Spillerner Grünen.“