„Neustart“, „Veränderung“, „frischer Wind“ – an Schlagwörtern fehlt es dem laufenden Wahlkampf nicht. Konkrete Themen, die sich die Parteien an die Fahnen heften, sind auf den vielen Plakaten jedoch kaum zu sehen.

„Stimmt nicht“, findet der interimistische SP-Bürgermeister Othmar Holzer. Schon in seinen Wahlslogans seien jene Themen eingearbeitet, die ihm am Herzen liegen. Sein Wahlversprechen: Er will einen Masterplan für die Stadt umsetzen, der eine breite Themenpalette umfasst. Schon 2012 wurde im Rahmen der Dorf- und Stadterneuerung ein Masterplan präsentiert, Holzer will nun gemeinsam mit allen Parteien einen Fahrplan für die Stadt ausarbeiten.

„Das Stadtzentrum ist das Herz unserer Stadt“

Für die ÖVP war klar: Für den Transport von Themen eignen sich Plakate nicht. Ihre „10 Themen für 10 Jahre“ diskutiert sie lieber bei Veranstaltungen und über Parteimedien. Die Sicherstellung des Volksschulumbaus, die Festspiele und die Kontaktaufnahme mit dem Land und dem Verkehrsministerium zum A22-Ausbau haben für VP-Spitzenkandidatin Andrea Völkl jedoch höchste Priorität: „Diese Themen müssen wir in den ersten Tagen nach den Wahlen angehen“, appelliert sie.

Die FPÖ hofft, gestärkt aus der Wahl hervorzugehen. Die fünf Bereiche Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Umwelt und Bildung sind die Schwerpunkte, die sich das Parteigremium rund um FP-Spitzenkandidat Herbert Pohl als Ziele gesetzt hat.

Für Grünen-Spitzenkandidat Dietmar Pfeiler hat ein belebtes Stadtzentrum mit Flair, Einkaufsvielfalt und Raum für Begegnung den höchsten Stellenwert: „Das Stadtzentrum ist das Herz unserer Stadt. Damit wollen wir uns als Bewohner und Bewohnerinnen identifizieren, hier begegnen wir einander, hier wollen wir uns wohlfühlen. Aber unser Stadtzentrum wurde lieblos vernachlässigt, das schmerzt viele“, weiß er aus Gesprächen.

Spät beginnen die NEOS mit ihrer Plakatwelle, denn: „Ich habe den Eindruck, dass die Bürger von der Materialschlacht, die derzeit stattfindet, eher abgeschreckt werden“, so NEOS-Spitzenkandidat Martin Fischer. Verkehr, ein entsprechendes Verkehrskonzept, die überbordende Bautätigkeit, ohne entsprechende Infrastruktur zu schaffen und die Nebenfolgen des Kfz- und Bahnverkehrs sind seine Steckenpferde.

Die Liste WIR! unter Erwin Kube fasst ihre Schwerpunkte in vier Worten zusammen: Wohnen, Arbeit, Gesundheit und Leben. „Diese Themen eignen sich großteils optimal für eine Bürgerbeteiligung“, so Kube, für den jedoch klar ist, dass ohne eine entsprechende Finanzwirtschaft nichts gelingen kann.